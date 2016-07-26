2021施政報告｜教資會或增研究課程學額

施政報告提出多項針對高等教育和人才的政策，包括提升教資會資助研究院研究課程的學生超收上限，由現有七成進一步放寬至十成，並已邀請教資會評估有關課程學額的供求情況，考慮加額可行性。另外，教資會資助大學原定明年7月結束的「研究配對補助金計劃」，獲建議延長兩年。

教資會主席唐家成歡迎措施，指有助推進本港研究工作，提升研究課程收生額亦能讓大學靈活調配資源，培育更多研究人才及助大學研究發展。

此外，林鄭月娥指「優秀人才入境計劃」配額增至2,000個後成效顯著，去年已有逾1,700名來自十多個國家和地區的優才獲配額，將進一步增加配額至4,000個。

至於中學畢業生，施政報告指本屆政府推出多項措施，確保所有在文憑試考獲3322成績，並有意繼續升學的學生，都能接受資助學士學位教育。職業專才方面，當局會持續推廣應用學習為有價值的高中選修科目，為升學就業開拓更多出路，以及檢討毅進文憑課程資助計劃，為學員提供另一取得就業和進修所需正式學歷的途徑。為鼓勵青年議政，港府已把「青年委員自薦計劃」轉為恆常項目，並定期招募18至35歲青年加入政府諮詢委員會。

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