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Google濫用市場地位 遭南韓罰1.77億美元
13 小時前
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Google南韓罰款Android forks反Google法
Google濫用市場地位 遭南韓罰1.77億美元
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Google濫用市場地位遭南韓罰1.77億美元。(資料圖片)

南韓反壟斷監管機構周二 (14 日) 表示，由於Google(GOOGL-US) 濫用市場支配地位，限制手機系統市場競爭，將對谷歌開罰2,070億韓圜，折合約13.77億港元，預料是南韓史上第九高罰款 。

南韓國會上月底通過稱為「反Google法」的《電信業務法》修正案，阻止 Google、蘋果(AAPL-US)等科技平台利用壟斷地位，強迫 App 開發人員使用內建付費管道，同時要求平台必須開放其他付款方式。南韓是全球首個禁止谷歌(Google)和蘋果等強制開發者，使用本身支付系統的國家。

KFTC ：Google要求簽署協議禁裝Android forks

韓國公平貿易委員會 (KFTC) 調查發現，Google要求手機製造商簽署應用商店許可時，需要遵守「反片段化協議」 (AFA)，從而阻礙了市場競爭，並鞏固Google在手機系統市場的領導地位，根據AFA協議，設備製造商不允許在其產品上安裝被稱為「Android forks」的安卓作業系統的修改版本，他們也不被允許開發自己的「Android forks」。KFTC估計今次罰款金額可能是南韓有史以來第九高罰款。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/google濫用市場地位-遭南韓罰1-77億美元-284718
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