西環米芝蓮台菜 ｜疫情下火鍋生意首當其衝 台灣老闆：香港像我第二個家

「都待了這麼多年，其實覺得香港也是，像我第二個家一樣，我都台灣香港兩邊跑。」阿元說。台菜餐廳「阿元來了」老闆阿元來自台灣高雄，在2015年來港，第一間店是在2016年開業，直到今年，品牌總共已經有五間分店，短短數年已經口碑不俗，這盤生意算是做得有聲有色。

西營盤開店 人龍不斷

港台兩地相鄰，而阿元亦常常來港遊玩。「我之前經常來香港玩，那我就發現香港沒有魯肉飯這種東西，只有肉燥飯。我就在想，是不是香港人不喜歡魯肉飯呢？還是其實它也有存在市場呢？」於是阿元就先跟拍檔商量，又以家傳食譜烹調魯肉飯給他試味，結果一句：「嘩！可以開店了！」故事就終於揭開序幕。為了開店，阿元足足籌備一年，在舖位選址方面揀選了鄰近中上環的西營盤，風險成本較低，亦可以有空間試水溫。「那時候我去了三天，從早上站到晚上，一直看一直看。」他思前想後，最終決定落户西營盤第三街。一開店，招牌主打台式風味的魯肉飯，另外也賣雞肉飯、蚵仔煎、四神湯、鹽酥雞、滷味等等，口味正宗，加上裝修為當年市場少有的台灣懷舊路線，不消半個月，已有很多客人找上門。「不知道突然是哪一天，魯肉飯變得有很多人喜歡，開始有人發Facebook和IG，客人就越來越多。到一個月後我們發現每天都要上班18個小時，每天都大排長龍，排到街坊都覺得我們擋路...我們就覺得，好像有一點成功了。」

遇上疫情 火鍋店生意首當其衝

第一間店基礎打得穩，其後數年搬舖擴展，於觀塘再開分店，「阿元來了」這個品牌發展得一帆風順。為了推廣更多不同的台灣美食，阿元疫情前更在西環店附近開了一間台式火鍋店，主打台式現炒石頭鍋和台灣直送蔬菜等，本來生意都很不錯，直到疫情爆發，餐飲行業首當其衝。「那時候生意其實一直都很穩定，直到疫情開始的時候，那一天業績就急降，後來我們就開始休業，休業了兩星期，我覺得不能再停下來了，這樣店租和員工的人工都沒有辦法付。」窮則變 ，變則通，阿元想起了台灣賣牛肉麵的舅父，回台灣跟他學藝，接著便把火鍋店的餐牌改成賣牛肉麵和滷味，果然一改，生意就好起來。經歷風雨，轉身回望，阿元感恩地說：「其實老天也很眷顧我們，疫情對我們其實沒有太大影響。可能因為是客群的關係，我們的客群一向是香港本地人，比較少外地遊客會來，所以疫情對我們沒有太大影響，我們真的很幸運。」

港台差異

阿元來港以前，在台灣也做過餐飲業生意，來到香港一切又重頭再來，但對食物的熱誠總是讓他樂此不疲。「香港跟台灣開店不同的地方是香港的『外食族』比較多，『外食族』比較多的話，相對消費機會比較多。香港比較腳步快，比較多人，所以有一個很大的商機。」他分析說。很多人都會認為台灣人情味濃，而香港人總是活得匆忙，相比之下比較冷漠，可是阿元卻認為：「香港人的內心是很善良的，只是大家都會包起來。我們的客人，慢慢跟我們認識之後，都會變成好朋友，常常都會找我們聊天，送禮物給我們吃。」午市過後店內仍然座無虛席，食物選擇多，男女老幼也吃得高興。疫情使大家無法出外旅遊，阿元來了的台灣地道美食，或許能令掛念當地的你，帶來一點點慰藉。

阿元來了

地址： 堅尼地城北街31號地下

電話：3579 2460

營業時間：11PM－10PM（星期一休息）





阿元菜市場

地址：西環堅尼地城科士街40號聯安新樓地舖

電話：29101320

營業時間：12PM－9PM（星期一休息）

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