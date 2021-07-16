Monkey 47的專屬happy hour

以往外遊住酒店，飯前或睡前「落樓」飲返杯relax一下，是不少人的指定動作，萬一飲醉，搭一程𨋢就可倒頭大睡！因應疫情下留港staycation，The Hari特地推出「The Wild Monkey Inn」餐飲及住宿體驗，以來自德國的頂級氈酒品牌Monkey 47炮製屬於你自己的gin and tonic happy hour，亦可選擇於The Lounge及兩間餐廳由調酒師為你調配五款風味cocktail，同時可參加「尋找野猴」遊戲贏取豐富獎品，房內房外都可以感受到Monkey 47的神秘魅力！

「The Wild Monkey Inn」住宿體驗中，酒店精心為客人布置Monkey 47主題客房或套房，先享用迎賓飲品Monkey 47特調雞尾酒，另專享Monkey Kiosk迎賓禮品套裝，包括三瓶迷你Monkey 47 Dry Gin、湯力水和草本香料，隨時親手調製個人化Gin and Tonic。

另外，酒店飲料部經理Sabrina Cantini Budden設計一系列特調雞尾酒，每款均以Monkey 47 Dry、Sloe或木桶陳釀Barrel Cut精心調配，凡周一至周四下午4時47分至傍晚6時47分期間，可於The Lounge享用「Monkey 47 Gin‘o Clock」歡樂時光優惠，惠顧任何Monkey 47特調雞尾酒，即享47%折扣(即53折)；摩登日式料理Zoku Restaurant & Terrace更推出限定雞尾酒配對菜單，大廚由前菜至甜品共五道菜設計出與雞尾酒對味的精緻料理。

文、攝：Winki、部分圖片由酒店提供

「The Wild Monkey Inn」住宿體驗

即日起至9月15日│每間房每晚HK$1,750起(另附10%服務費)

預訂│http://bit.ly/monkey472021 查詢│2129 0398