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屯馬綫｜假日好去處 打卡影相+感受文化氣息
2 小時前
屯馬綫｜假日好去處 打卡影相+感受文化氣息
屯馬全綫終於正式通車，以後大家到不同地方探索不一樣的香港又更方便了。屯馬全綫沿途有不少甚具特色的攝影打卡位，以下為大家介紹幾個於屯馬線車站附近的景點，大家不妨趁假日前往放鬆一下吧！
錦田壁畫村（錦上路站）
錦上路站下車後，步行約 10 分鐘就到達錦田壁畫村，壁畫村由一眾義工與學生於不同角落的牆身畫上各式各樣風格的壁畫，而壁畫主題以新界鄉土文化與自然為主，大家透過壁畫相信會對錦田風土民情有更深的了解。
於週末與假期到訪，更可以到附近的錦田紅磚屋參觀，它是一個充滿藝術氣色室內市集，可以找到各種意想不到的紀念品。
嶺南之風（美孚站）
從美孚站步行約 10 分鐘就到達位於荔枝角公園的嶺南之風，嶺南之風是香港數一數二寛敞的中式園林造景，內裡分為十個不同區域，中間則包圍著湖畔，適合大家在園內漫步與拍攝，於忙碌生活中休息一下。
愛民邨（何文田站）
從何文田站出發步行約 15 分鐘到達愛民邨，作為香港第一代老公屋，設計風格與其他香港公屋甚至樓宇都不一，當中最具特色的一定是井型天井，立於其中被四面包圍，站在地下能感受到陽光由上照射而來的獨特體驗。
益豐大廈（土瓜灣站）
於土瓜灣站步行約 5 分鐘，可以看到益豐大廈一帶充滿密密麻麻的工廈，特別的景色對外國遊客來說可是相當吸引，更曾經作為不少荷李活電影的取景處！
海星灣（烏溪沙站）
於烏溪沙步行約 10 分鐘，能到達在烏溪沙鬧市旁的海星灣，不少海星、螃蟹，及海螺等海洋生物的棲息地，大家可以享受一個與自然共渡的悠閒下午。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/屯馬綫｜假日好去處-打卡影相感受文化氣息-274071