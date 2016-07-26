電子消費券｜希慎集團推會員尊享大抽獎 送總值逾$1,000萬獎賞

為推動全民消費及支持零售餐飲業，希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾$1,000萬獎賞，包括：
- 「會員大抽獎」: 會員每星期憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿$1,000，即可參加大抽獎，有機會獲得高達$10,000的利園區電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro或其他豐富禮品！
- 「疫苗加碼賞」: 為鼓勵市民接種疫苗，集團亦額外加推驚喜大抽獎，送出Staycation套票、運動用品、一年免費健身會籍等休閒健美體驗，讓大家展開身心靈健康的精彩生活。
- 「商戶消費券加碼優惠」：利園區超過200間商戶接受各大電子支付模式，於消費券推行期間多個商戶更推出額外商戶優惠，讓你以至抵價購入心頭好，再參加大抽獎，齊齊滿載而歸！
希慎集團藉一系列獎賞活動，進一步帶動零售餐飲，讓商戶及消費者同時受惠。
尊貴會員大抽獎 送出電子禮券及精彩禮遇
為了鼓勵市民以消費券親臨利園區消費，希慎集團於消費券發放期間，由即日起一連8星期推出尊貴會員大抽獎，送出總值$150萬利園區電子禮券及多份豐富禮品，以帶動本地電子消費及答謝顧客支持。Lee Gardens Club 會員憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿$1,000，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎機會，有機會獲得高達$10,000電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro、Dyson Airwrap或其他豐厚禮品，令電子消費更添樂趣。
現時利園區超過200個商戶均準備就緒，接受各大電子支付模式，範圍涵蓋購物餐飲、時尚精品等多個國際知名品牌，讓你靈活運用消費券盡情購入心儀產品，並賺盡雙重折扣回贈，令夏日購物更添歡樂！
接種疫苗有獎 參加大抽獎帶走休閒健康禮品及體驗
為響應政府推動市民接種2019 冠狀病毒疫苗，希慎集團更即日起加推額外一連4個星期大抽獎，送出Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍、運動行山用品、等休閒健美體驗，為港人抗疫加油打氣，保持身心健康。於9月30日前完成接種兩劑疫苗的Lee Gardens Club會員只需於活動網站登記，即可參加大抽獎。
商戶驚喜折扣登場 優惠價購入心頭好
電子消費券第一期已經到手，利園區多個商戶亦已為大家準備連綿不斷的折扣優惠，各式各樣的商品應有盡有，涵蓋潮流穿搭、國際時裝、兒童服飾、珠寶鐘錶、美妝護膚等等，不同喜好的顧客都一定能找到心頭好，齊齊無憂無慮盡情購物！