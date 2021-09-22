電子消費券｜第二期消費券商場優惠 Mira Place買$500送$1000、V Walk & V city送iPhone 13 Pro

第二期消費券將於10月1日派發，不少商場都爭相推出購物優惠，又或者讓客人以低價換購人氣電子產品，更大手回贈現金券或積分，其中Mira Place就推出最高200%現金券回贈；而V Walk & V city亦會向累積最高消費金額的會員，送出全新iPhone 13 Pro！趁著還有幾日，快啲睇定去邊個場掃貨！
第二期消費券商場優惠1：Mira Place「好玩好賞星期天」最高200%現金券回贈
為響應第二期電子消費券派發，Mira Place商場將於10月3日、10日及17日一連三個星期天推出「好玩好賞星期天」，送出最高200%現金券回贈獎賞。顧客以指定電子消費模式於任何商戶消費滿$500即送價值$700至$1,000的限定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞更會每星期加碼遞增，最高可達200%！活動優惠詳情如下：
10月3日限定之禮券組合：$100商場現金券5張及價值$200的指定商戶禮券乙套（總值$700）；
10月10日限定之禮券組合：$100商場現金券3張及價值$500的指定商戶禮券乙套（總值$800）；
10月17日限定之禮券組合：$100商場現金券5張及價值$500的指定商戶禮券乙套（總值$1,000）
Mira Place亦由9月27日起至10月31日亦可享「10%消費賞」，以指定電子消費模式消費滿$1,000，亦可享$100商場商戶禮券組合。
eShop網店7日快閃優惠
另外，由10月1日上午10時開始，Mira eShop網上商店（https://www.mira-eshop.com/zh/miracle-rewards）將舉行一連7天的限時快閃優惠，包括低至57折The Mira Hong Kong酒店優惠及米芝蓮推介翠亨邨套餐。
第二期消費券商場優惠2：V Walk & V city—高達110%回贈，終極消費賞獲贈全新iPhone 13 Pro
V Walk 及 V city推出第二期電子消費券連環賞，推廣期內可享高達110%回贈同時賺取積分，更有機會獲贈最新iPhone 13 Pro！適逢V Walk開幕2週年之際，商場特意舉辦V Walk 2週年慶典以答謝顧客支持，一連7日推出限量超荀商戶優惠：$1震撼秒搶、$10驚喜快閃及$80秒殺福袋等，各人氣品牌合共推出逾12,000件期間限定優惠產品。
第一賞︰The Point by SHKP會員於推廣期內於V Walk或V city即日以電子消費券消費滿$2,000，即可獲贈總值$2,200商場及指定商戶禮券，盡享110%回贈同時賺取會員積分。
推廣期︰2021年10月1日至3日
換領時間︰12:00至22:00
換領地點︰會員消費之所屬商場 (V Walk 2樓禮品換領處 或 V city MTR層顧客服務中心)
名額︰每日每商場各200個 (先到先得，換完即止)
第二賞︰The Point by SHKP會員於推廣期內於V Walk或V city即日以電子消費券消費滿$2,000，即可獲贈總值$1,000商場及指定商戶禮券2及賺取會員積分。
推廣期︰2021年10月4日至11月30日
換領時間︰12:00至22:00
換領地點︰會員消費之所屬商場 (V Walk 2樓禮品換領處 或 V city MTR層顧客服務中心)
名額︰每日每商場各30個 (先到先得，換完即止)
10月最高消費賞 送全新iPhone 13 Pro
The Point by SHKP會員於推廣期內累積所有於V Walk 或 V city以電子貨幣消費的有效發票@，並於消費當日成功登記，首名累積最高消費金額之會員即可獲贈iPhone 13 Pro 128GB 天峰藍色1部 (建議零售價︰$8,499)！
推廣期︰2021年10月1日至31日
登記時間︰12:00至22:00
登記地點︰會員消費之所屬商場 (V Walk 2樓禮品換領處 或 V city MTR層顧客服務中心)
另外，2021年9月28日晚上6時起，The Point by SHKP會員憑2,000積分，即可於「新地商場」手機應用程式換領「消費券 至潮家電賞」預留證，並於2021年9月29日至10月5日期間，前往V Walk任何商戶即日以電子消費券消費滿指定金額，即可享消費券早鳥賞優惠，以2折換購以下人氣電子產品1份，盡享早鳥消費券至荀優惠︰
換領時間︰2021年9月29日至10月5日
換領時間︰12:00至22:00 (只接受即日12:00起發出之有效發票及相符的電子貨幣付款存根)
換領地點︰2樓禮品換領處
第二期消費券商場優惠3：新城市廣場「電子消費券加倍賞」回贈$2,600購物消費券
新城市廣場將於10月1日至11月30日期間推出「電子消費券加倍賞」，讓顧客最高可獲$2,600購物消費券回贈，在場內消費滿$3,000可獲$600，消費滿$8,000則可獲$800商戶購物消費券。另外，消費滿$20,000的顧客，更可即獲$1,200包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。
新城市廣場更與四大合資格營運商聯手推出全年消費券回贈優惠「全年慢慢搣．一路密密賞」， 即日起至12月31日期間，透過WeChat Pay HK消費低至$300即可獲$20的商場餐飲現金券，而消費滿$800即可獲$50的美妝或運動商戶的商戶現金券；至於透過八達通在餐飲及零售商戶消費滿$600亦可獲$30的新地商場電子禮券。
第二期消費券商場優惠4：荷里活廣場大派$400萬商場優惠券
荷里活廣場推出「繽紛消費賞」消費換領活動，由10月1日至12月27日，逢星期五、六、日及公眾假期，一連12星期共派出總值$400萬優惠券！顧客憑即日電子貨幣消費滿$1,200或VIC會員憑120 VIC積分即可換領總值$200優惠券，當中包括「$50 指定商戶購物優惠券」3張及「$50指定商戶美食優惠券」1張。
VIC會員於11月1日至12月31日期間於場內指定食肆、服飾、美容、影音、家庭電器、工藝或家居佈置的商戶，以電子貨幣消費並成功登記之有效發票，即賺取2倍VIC會員積分。
除了獲享雙倍積分，所有於上述推廣期成功登記積分之有效發票，將自動參加11至12月期間之「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額(不少於$30,000)的VIC會員，更有機會贏取價值高達$5,000的指定商戶現金券！
第二期消費券商場優惠5：信和五大商場 抽獎贏200%消費回贈
信和集團商場將推出連串推廣活動，為顧客炮製多重優惠驚喜！信和集團旗下五大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場將於2021年9月27日至2022年1月2日期間，推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員只需於場內消費滿指定金額，即可參加抽獎，隨時贏走高達200%的消費回贈。
由2021年9月27日至2022年1月2日，信和集團旗下商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場推出「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」，S⁺ REWARDS會員即日於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿$1,000或$5,000，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券，保證人人有賞！而於星期六、日及公眾假期，S⁺ REWARDS會員到以上商場內的遊戲攤位進行抽獎，更有機會獲得高達200%的消費回贈，甚至獲得全城矚目的音樂頒獎禮門票2張。
信和集團商場「愈買愈狂賞．即抽即賞大抽獎」活動
活動日期：2021年9月27日起至2022年1月2日
參與商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場
信和集團商場 x 八達通消費賞 換領日期：2021年10月1日至11月14日
參與商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場