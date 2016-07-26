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電子消費券｜第二期消費券10月1日派發 各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000
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電子消費券｜第二期消費券10月1日派發 各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000
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電子消費券｜第二期消費券10月1 派發 各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000

第二期消費券將於本周五(10月1日)派發，意味大家又有多幾千蚊用，如果你已經有心儀的產品，不妨看看以下商場優惠，分分鐘可以多賺幾千優惠券！

第二期消費券商場優惠1：海港城及時代廣場 消費$5,000送$5,000

為配合10月1日第二期消費券發放，九龍倉置業旗下兩大商場——海港城及時代廣場同步推出「10倍消費獎賞」。由10月1日至10月17日於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，除商場現有優惠券換領活動之基本獎賞外，當中$500購物優惠券更可享「10倍消費獎賞」，消費滿$5,000即送$5,000優惠券，滿$10,000更送$10,000優惠券，每人最高可獲贈$27,500優惠券，回贈超過130%。

推廣期內，每人分別於海港城及時代廣場消費滿$5,000，即享$500優惠券「10倍消費獎賞」各一次，換領名額不設上限。

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每人最高可獲贈$27,500優惠券，回贈超過130%。
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海港城及時代廣場同步推出「10倍消費獎賞」。

第二期消費券商場優惠2：新地12大商場10.1限定 消費$1000即賞$1000

新地旗下12大商場，包括東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，將於10月再推岀筍爆「消費券賞上賞」第二擊，在消費券到手首日(10月1日)推出限定激賞：於參與商場以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具（WeChat Pay HK、支付寶香港、八達通和Tap & Go拍住賞），即日消費滿$1,000，即可獲贈$1,000指定商場或商戶禮券組合，回贈率高達100%。

The Point by SHKP會員可於9月30日，在「新地商場」手機應用程式中參與商場的獎賞頁面內以1,000會員積分搶先換領「消費券千元賞」電子預留證，並憑證於10月1日首日瘋狂Shopping兼換領優惠。

10月1日起，顧客以電子貨幣包括4大指定電子消費券支付工具，於參與商場單日消費滿$3,000，即可獲總值$600指定新地12商場購物餐飲禮券；The Point會員更可同時賺取額外5倍會員積分 (額外積分上限為30,000分)。商場贈券組合包括$50購物贈券6張及HK$50餐飲贈券6張，各場名額有限，先到先得，換完即止。

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新地旗下12大商場，將推出「消費券賞上賞」第二擊。

第二期消費券商場優惠3：華置六大商場送逾$1,000萬現金券

華人置業集團管理的六大商場，包括The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，將送出總值逾$1,000萬的現金券，更特別加推多款精選禮券及商品，以低至$10優惠價發售。

獎賞一：$500萬「線下」消費獎賞

顧客以政府消費券計劃指定的支付平台在The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿$1,000，可獲贈價值$100的商場購物現金券；消費滿$3,000，更可獲贈價值$500的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費。是項獎賞總值約$500萬。

獎賞二：$500萬「線上」額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店繼續公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買$500購物現金券，即獲贈$100購物現金券，多買多送，總值超過$500萬，每人可以獲贈的購物現金券多達$500。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日，可享受更充裕的消費時間。

獎賞三：5倍會員積分

The ONE Club及WINDSOR CLUB的會員於2021年8月至12月期間逢星期一，透過政府消費券計劃指定的支付平台分別在The ONE及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為30,000分）。

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華人置業集團管理的六大商場，將送出總值逾$1,000萬的現金券。

第二期消費券商場優惠4：荃灣廣場推升級獎賞 消費4重賞禮遇達$2,100

顧客於10月1日至11月14日期間，在荃灣廣場任何商戶以電子貨幣消費滿$2,000，即可換領$100商場贈券；於10月1日至17日逢週末及公眾假期，在任何商戶以電子貨幣消費滿$5,000，還可換領$500商場贈券。同期更推限時加碼賞，於10月1日起(至換完即止)，任何商戶以電子貨幣消費滿$15,000，更可換領$1,500商場贈券，總共累積獎賞高達$2,100！

The Point by SHKP會員除了於換領獎賞時，能同時賺取會員積分外，於指定商戶消費更可額外獲贈高達5倍積分！只要於10月1日至17日內，在荃灣廣場以電子貨幣於潮流服裝、運動服飾及美容商戶消費，並成功參與$2,000、$5,000或$15,000消費換領。

 

電子消費券｜第二期消費券10月1日派發 各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000

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10月1日至11月14日期間，在荃灣廣場任何商戶以電子貨幣消費滿$2,000，即可換領$100商場贈券。
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10月1日至17日逢週末及公眾假期，在任何商戶以電子貨幣消費滿$5,000，還可換領$500商場贈券。
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10月1日起(至換完即止)，任何商戶以電子貨幣消費滿$15,000，更可換領$1,500商場贈券。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券｜第二期消費券10月1-派發-各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場-消費5000送5000-286591
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