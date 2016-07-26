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消費券丨賣八達通套現消費券 先蝕$418兼惹官非
1 小時前
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電子消費券消費券八達通套現犯法詐騙個人名義申領
消費券丨賣八達通套現消費券 先蝕$418兼惹官非
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政府公布5,000港元電子消費券計劃，立即有人在網上貼文，有意以$4,800的價錢，收購「已登記申領五千元消費券的八達通」。(網上擷圖)

政府公布5,000港元電子消費券計劃，立即有人在網上貼文，有意以$4,800的價錢，收購「已登記申領五千元消費券的八達通」。我們不排除有人在洗黑錢，或有商戶企圖利用這些可以領取消費券的八達通，來製造虛假的銷售記錄，例如用自家店舖的八達通機，以他人的名義自己幫襯自己，待交易完成後，實際貨品並沒有真正賣出，而這些貨品可以作第二次轉售再次獲利。

至於賣出自己八達通卡的賣家，表面上是將八達通卡以九六折出售，帳面少了$200，但實際上應是蝕了 $418。因為購買新八達通卡成本是$100(包括$50儲值額及$50按金)，另外以八達通卡登記申領五千元消費券及消費，可獲最高$118儲值額回贈，再加上$200的差價，實際上蝕足$418。更重要的是，因為消費券計劃是以個人名義申領，萬一被查出涉及虛假交易，該八達通的申請人隨時控詐騙，蝕錢之餘更有犯法的風險，套現事少，案底坐監事大，太不值得了！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/消費券丨賣八達通套現消費券-先蝕418兼惹官非-272741
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