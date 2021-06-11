幟哥連番沽貨套8600萬 龍皇遇溺急瀉八成

唱│高│散│貨

在中港澳經營9間酒家的龍皇集團(8493)剛於本月1日開始股份合併，暫以臨時代號(8556)交易，惟在8個交易日，股價卻突然暴跌逾八成，網上傳聞有人找散戶散貨，透過在炒股群組推銷其股票，手法類似「微信女」唱高散貨般。

該股昨除開市報2.2元，即急插88.7%或1.952元，低見0.248元，除了11宗非自動對盤以2.2元成交外，其後均未見股價重上0.51元以上水平。龍皇最終收報0.38元，仍挫83%，成交額5,214萬元，涉1.11億股，市值單日由逾3億元跌至只剩約5,472萬元。

事有湊巧，該公司行政總裁黃永幟，人稱「幟哥」的名廚，分別於本月1日、3日、4日及7日，合共減持逾4,000萬股，作價介乎1.88元至2.18元，套現近8,638萬元。持股量由約40.2%，大幅降至12.22%。以現價計算，「幟哥」仍持有的1,760萬股，市值只約668萬元。

近日網上傳聞龍皇找散戶散貨，透過在炒股群組推銷其股票，手法類似「微信女」唱高散貨般，剛巧黃永幟亦減持股票套現，令人揣測兩件事是否有關連。



美5月通脹5% 13年最勁

美國5月通脹(CPI)按月漲0.6%，預期升0.4%；按年漲5%，為2008年8月以來新高，預期增4.7%。除食品和能源的核心CPI按年漲3.8%，為1992年以來最大升幅，較預期3.4%為高。美股初段造好，標準500指數曾創新高曾報4,297點，道瓊斯工業平均指數曾升290點報34,737點，納斯達克指數揚0.8%，一度破14,000關。



觀望氣氛濃厚 港股7連跌

港股方面市場觀望美國通脹數據，恒生指數全日微跌3點或0.01%，收28,738點，並連跌7日，成交額回升至1,340億元。國企股指數收10,716點，升11點或0.1%。恒生科技指數下滑2點或0.04%，收7,969點。美國拜登撤銷前總統特朗普針對TikTok和騰訊控股(700)旗下微信應用程式的禁令，但同時要求商務部對外國對手擁有或管轄的應用程式進行評估。騰訊跌0.4%或2.5元，收600.5元，為成交額最大股份達70.55億元。

憧憬為蘋果旗下Apple Car供應電池，比亞迪(1211)全日再升6.4%或12.68元，收212元，成交額32.74億元，為表現最好藍籌。惟年初納入恒指的海底撈(6862)則持續尋底，昨日再跌2.8%或1.15元，收39.6元，成交6.6億元，為表現最差藍籌。年初至今，該股累跌近34%。

時代天使傳暗盤高見260元

下周三掛牌的大熱新股時代天使(6699)，傳將以上限173元定價，市場消息指，其場外交易價曾高見260元，較定價上升五成，一手200股帳面料獲利1.74萬元。該股入場費約34,949元，為歷來最高入場門檻新股，公開發售部分傳超額認購逾2,000倍。另外，外電引述消息報道，美國上市的Biohaven Pharma考慮將其亞太子公司BioShin在港招股上市，集資額約2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。



贛鋒鋰業折讓7%配股 集資48億元

據銷售文件顯示，贛鋒鋰業(1772)擬以每股99.2元至101.35元，配售約4,800萬股，集資約47.6億至48.6億元。資金將用於擴展產能，潛在收購及一般營運資金。每股作價較昨日收市價106.7元，折讓5%至7%。該股今日跌1.9%或2.1元，成交5.6億元。該股過去一年累升近2.5倍。

歐康維視(1477)控股股東擬以每股27.5元，配售860萬股舊股，相當已發行股本約1.36%，套現2.36億元，作價較周三收市價29.25元折讓近6%。該股昨收31.3元，升7%。