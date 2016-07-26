每手中期收息$218 獅王純利超預期 憧憬明年回購

滙│控│放│榜

有「獅王」之稱的滙豐控股(005)昨公布，今年上半年純利72.76億美元(約567.5億港元)，按年飆升2.7倍，列帳基準除稅前盈利108.39億美元，漲1.5倍，較市場預期上限為佳。至於第二季多賺16.7倍，至33.96億美元，列帳基準除稅前盈利50.6億美元，漲3.6倍，遠超預期。至於市場期待恢復派息，惟中期息每股派0.07美元(約0.546港元)，派息比率僅19%遜預期，每手400股獲派約218元。滙控昨預告會再考慮回購，大行則估計派息比率在未來兩年逐步回升，並會繼2019年後再次回購。

滙控放榜前一度高見45.15元，揚4.9%，惟收市升幅收窄至0.9%，報43.45元，成交16.2億元，倫敦股價曾報398.95便士(約43.11港元)，較本港跌0.8%。

行政總裁祈耀年指，業績反映主要市場已回復增長，在預期信貸損失準備撥回助力下，上半年所有地區均錄得盈利。貸款渠道於第二季開始推動業務增長，故進一步加強相關渠道，亦能夠支持派付中期股息。集團期內列帳基準預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元，去年同期提撥69億美元，反映經濟前景好轉。至於亞洲區仍是盈利主要來源，列帳基準稅前盈利69.36億美元，惟按年減5.9%，佔比重64%。



全年料續錄信貸回撥

滙控又指，收入前景持續不利，特別是定息產品市場，加上利率低企及新冠肺炎疫情影響，但料全年貸款有中單位數增長，今年預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40個基點的中期目標範圍，全年或續錄撥回淨額。在雄厚資本實力，以及多個市場經濟前景及經營環境改善，滙控目前預期今年股息比率將過渡至列帳基準每股普通股盈利40%至55%的目標範圍。

滙控財務總監邵偉信重申，今年不會派發季度股息，故下次宣布派息將是全年業績時，而今次中期股息7美仙，相等於派息比率約20%，未達40%至55%目標，故他認為有機會提高全年派息額。他又指，一級資本充足率達15.6%，故正積極考慮未來幾季或以股息，以及股份回購方式回饋股東。

該股指上半年削減約3,500名全職員工，並調整高級領導層職級架構，以助釐清權責，未來將續精簡架構。邵偉信未有回應下半年裁員數目，但稱明年底前員工總數將較現水平低，同時亦會加大成本控制力度。

大摩估今年派24美仙 派息率46%

摩根士丹利發指，滙控第二季業績強勁，經調整稅前盈利56億美元，勝預期，因預期信貸損失錄撥回帶動，末期業績或續錄撥回，反映其盈利有上升空間，予目標價46元，評級「與大市同步」。另因資本維持充裕，該行料滙控全年派息約24美仙，派息率料46%，明年及2023年派息率分別為47%及50%，明年或斥20億美元(約156億港元)回購股份，並不排除提前進行。

瑞信亦指，滙控上季純利及稅前利潤勝市場預期，中期息略低於預期的8美仙，一級資本比率亦低過預期，予目標價465便士，評級「中性」。

恒生中期息1.1元 大增近四成

恒生銀行(011)公布6月底止半年純利87.67億元，按年減少4%，環比則上升16%，淨利息收入118.83億元，少19.7%，主要受累淨利息收益率大跌45點子，至1.51%，除稅前溢利則按年少3%，至102.98億元，每股盈利4.44元，第二次中期股息1.1元，多37.5%，半年共派2.2元，增加15.8%。集團期內一級資本比率17.4%，少1.1個百分點，總資本比率18.9%，亦跌1.1個百分點。恒生昨收報150元，升0.6%。

對於未來派息方向，該行財務總監梁永樂表示，冀有穩定長遠的派息予股東，惟目前未有定下下半年的派息政策，只表示會視乎銀行的資本水平能否滿足監管機構壓力測試。至於淨利息收益率，他指未見底，仍有下行壓力，惟由於拆息已處低水平，相信要進一步大跌的空間已有限。



中電未擬派120周年特別息

中電控股(002)指，截至今年6月底中期純利46.15億元，按年減23%，營業額407.2億元，升5.2%，派第二期中期息每股0.63元，與去年度相同。期內營運盈利挫7%至56.98億元，主要由於內地和澳洲業務盈利減少，繼澳洲業務就一宗長時間的訴訟達成和解而錄得一次性的支出，以及雅洛恩煤礦場近期受極端降雨所影響，集團為確保煤礦場安全營運的支銷而提撥準備，令盈利下降。

另外今年為中電成立120周年， 被問到會否考慮派發特別息，中電首席執行官藍凌志指集團曾作考慮，但認為120周年更應注意與社區溝通，未擬派發特別息。



碧桂園服務盈喜 料多賺逾50%

大市盈喜潮持續，藍籌股碧桂園服務(6098)預告上半年純利將按年增長逾50%，以去年同期賺13.15億元人民幣，料今年純利19.7億元人民幣，而上半年收入及稅前盈利均料升逾50%，增長主因物業管理在管面積增加與社區增值服務、非業主增值服務及城市服務業務收入的綜合上升導致。碧桂園服務昨跌3.3%，報61元。

JS環球生活(1691)亦預告上半年純利約2.05億美元，漲92%，因期內收入增長強勁，尤其北美及歐洲市場；管理效率和供應鏈協同之提高等。JS環球生活昨收報19.5元。