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港股盈喜潮｜11股報佳音 物管佔3隻
7 分前
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港股盈喜潮｜11股報佳音 物管佔3隻
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奧園健康預告中期純利將增長不少於50%。(資料圖片)

多隻物管股發盈利預喜。奧園健康(3662)預告，今年中期純利將增長不少於50%，因預售陳列單位及銷售辦公室數量增加；在管物業總建築面積上升等。以該股去年同期賺1.1億元人民幣計，即今年純利約1.6億元人民幣。

正榮服務(6958)料中期多賺60%，因在管物業總建築面積增加；及社區增值服務與非業主增值服務收入上升帶動。以去年同期純利5,958萬元人民幣計，即期內賺9,532萬元人民幣。

另外，合景悠活(3913)料中期將多賺約1.5倍，以去年同期賺1.24億元人民幣計，即期內純利3.1億元人民幣。因在管總建築面積增加而令物業管理服務收入增長等帶動。

另外，利福國際(1212)預告上半年轉虧為盈，期內賺2.2億元，去年同期蝕2.26億元，因防疫措施逐步放寬，消費情緒客流量敘善，零售銷售有單位數增長；及錄淨投資收益等。至於利福中國(2136)上半年料多賺六成，內地經濟及零售消費持續復甦等。

魯證期貨(1461)指，上半年純利料增長90%至120%，內地期貨市場保持良好發展態勢等。去年同期賺4,176萬元人民幣計，期內賺最多9,187萬元人民幣。

捷榮國際(2119)指，上半年料多賺30%至35%，由於內地期內逐步放寬新冠肺炎

限制，令餐飲策劃服務部分的內地銷售較按年增加。

其他盈喜股有納尼亞集團(8607)預告盈轉虧；建禹集團(8196)料虧損減少；鼎豐集團(6878)預告純利增加125%至150%；嚐高美集團(8371)預告上季純利增逾25%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/港股盈喜潮｜11股報佳音-物管佔3隻-277048
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