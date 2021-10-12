監管降溫｜美團3日飆兩成 ATM爆炒 淡友百億對撼

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科技股連日大反彈，領港股3日飆千三點！內地市監局立案調查美團(3690)壟斷，最終只罰款34.42億元人民幣，遠低市場預期，大行紛紛唱好，觸發美團昨單日勁飆8.4%成表現最好藍籌，成交額高達150.3億元冠絕港股，並連升3個交易日累計狂飆21.3%。ATM受帶動齊齊造好，阿里巴巴(9988)漲7.9%，騰訊控股(700)大升2.9%，3股昨合共成交額高達425.3億元，不過當中有98.25億元為沽空，連同3股的認沽及熊證成交額共24.5億元，即在ATM瘋升之際，合共高達122.8億元資金卻部署造淡，佔正股連輪證總成交額482.7億元的25%。

科技股連日大反彈，港股亦連續3個交易日向上，恒生指數昨最多飆600點，至25,437點，收市仍升487點或2%，報25,325點，3日累漲1,359點；國企股指數收報8,999點，走高223點或2.6%；恒生科技指數大跑贏，報6,403點，揚196點或3.2%，連升3日累計急升9.2%。主板成交額1,629億元。



騰訊3日升11% 北水淨買15億

除美團連日造好外，阿里巴巴亦連漲4日，累飆24%；騰訊3日升11.1%。三股昨合共貢獻大市393點或80%升幅，成交額亦佔大市整體成交約三成。

滬深港股通續吸資，兩地合共錄淨買額20.88億元，連續5個交易日錄吸資。騰訊及美團繼續成內地投資者掃貨目標，騰訊昨淨吸資15.2億元，美團則吸1.8億元，但值得留意是上海港股通有逾6億元淨沽額，反映或有長線投資者趁高套現，深圳港股通則吸資7.9億元。

市場本來估計美團罰款或高達10億美元，摩根大通認為罰款額對美團影響微，但預料內地將加強對外賣員社會保障下，或令集團每張訂單成本上升0.5元人民幣，惟仍維持「增持」評級，目標價看300元，潛在升幅8.1%。高盛亦指罰款額消除市場憂慮，無阻美團在內地外賣業的領先地位。中資券商看法更牛，國泰君安則維持美團「增持」評級，目標價看383.73元，潛在升幅38.3%。



滙控連漲5日 摩通估短線跑贏

除科技股外，銀行股昨亦受市場關注。滙豐控股(005)昨大升2.6%，至45元，連升5日累漲11.1%，為近3個月以來收市高；恒生銀行(011)亦走高1.3%，連升6日累計飆7.5%。渣打集團(2888)昨尾市亦抽高，收市揚2.4%，連升5日累漲13%。

摩根大通預計，在地緣政治風險降溫、本地經濟改善及息差改善等因素下，本港銀行股有上升空間，並預期滙控第三季業績有回購計劃憧憬，短期內會跑贏大市，但中線看好恒生在加息周期下，槓桿空間較大。



內房未脫困 當代置業延遲償債

至於內房股壞消息則持續。中國恒大集團(3333)昨再有3隻海外美元債到期支付利息，包括2022年、2023年及2024年的4月到期美元債，料涉及1.48億美元利息，由於集團現優先償付境內債權人，外電指部分境外債券持有人未收到利息。

另外當代置業(1107)擬尋求本月25日到期的12.85厘優先票據在贖回35%後，其餘延長3個月。同時集團主席張雷及總裁張鵬擬向集團提供約8億元人民幣股東貸款，料兩至三個月內完成。當代置業昨跌2.1%。

多隻內房昨逆向走低，世茂集團(813)大挫5.5%，龍光集團(3380)及中國金茂(817)齊瀉逾4%，碧桂園(2007)及旭輝控股(884)則大跌逾3%。



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