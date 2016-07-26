順豐王衛閃辭大灣區航空董事 上任僅9個月

由內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空，據一本地傳媒報道，去年底才加入董事局的順豐創辦人兼董事長王衛，上月18日已火速辭去大灣區航空董事一職，任期僅約9個月，現暫時未見有董事補上。其後相關傳媒向黃楚標查詢，惟他拒絕回應，着記者向管理層查詢。

翻查資料，去年12月10日，王衛連同港大校委會主席李國章、保安局前局長李少光、立法會主席梁君彥，以及機管局前行政總裁許漢忠，一同加入大灣區航空出任董事。當時，外界更一度揣測王衛，會否入股大灣區航空 ，惟事隔不足一年王衛已告離職。

國泰阻撓 大灣區航空今年難啟航

至上月初，有市場消息指，大灣區航空有望在今個月中獲民航處批出牌照，並計劃在10月1日國慶當日首航，希望可以經營由北京飛至國際的象徵航班。

不過，據報大灣區航空的牌照申請出現阻滯。消息指，日前國泰航空（293）已向空運牌照局就牌照問題上提交申述，故當局要在12月才能就發牌申請召開閉門聆訊。換言之，大灣區航空應未能如期於年內啟航。