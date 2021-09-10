曼聯兵源短缺鬥紐卡素 Ｃ朗成及時雨

葡萄牙球王基斯坦奴朗拿度(C朗)相隔12年回歸曼聯，明晚勢必「現身」奧脫福英超對紐卡素(11/09 22:00)的賽事，雖然紅魔鬼官方仍未透露C朗會否上場，但翻查往績，紐卡素從來大旺C朗，適逢曼聯多人缺陣，由C朗扮演「及時雨」，隨時登場拯救曼聯。



國際賽期結束，各地聯賽重燃戰火，全球焦點必定落在英超。事關上月底轉會窗結束前，葡萄牙巨星C朗峰迴路轉突重投曼聯，明晚之戰將可能是其曼聯二度「地標戰」，自然格外矚目。事實上，C朗原要為葡萄牙出戰世盃外，難望趕及對紐卡素，然而這位36歲球星卻在早前葡軍對愛爾蘭之戰，因脫衣慶祝入球領黃牌，累積夠數下要在之後一輪世盃外停賽，得以獲得葡萄牙國家隊提早放人，往曼聯報到，並已在英國時間本周二完成隔離，翌日投入操練，今場可趕及候命。

雖然曼聯至今仍未透露C朗今場是否披甲，又或是以正選或後備，以正中鋒或翼鋒位置登場；但另邊廂，紅魔鬼近日卻收到壞消息，包括門將甸恩軒達臣、後衛阿歷士迪尼斯、菲爾鍾斯、中場麥湯米尼與前鋒拉舒福特均因傷缺陣。缺席英格蘭代表隊世盃外賽程的翼鋒查頓辛祖，亦正在與時間競賽爭取復出。此外，巴西中場費特洛迪古斯亦因曼聯拒絕放人出戰國際賽，被巴西足總申請此子要在國際賽期後5日禁賽，紅魔鬼今場隨時會有多達7人缺陣。C朗今場化身救世主拯救球隊，似是最合時機。

翻查歷史，原來在C朗效力「紅魔鬼」年代，紐卡素從來都是其「私房菜」，歷來11次交手，C朗共錄得6入球5助攻，炮製出11個入球；並且在2008年12月最後一次於奧脫福迎戰「喜鵲」時，更大演帽子戲法，領軍大勝6比0，完美演出令人難以忘懷。今次再遇，紐卡素又會否成為C朗首騷的「祭旗貢品」，令人期待。