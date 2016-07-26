東京奧運｜美鉛球選手頒獎台抗議 未知國際奧委會是否懲罰

美國鉛球選手桑達絲（Raven Saunders）讓國際奧委會陷入相當尷尬局面。在女子鉛球奪得銀牌的美國桑達絲昨日(1日)於頒獎台上做出「X」的手勢抗議，未知國際奧委會會否對她作出處分。

奪得銀牌的桑達絲在領獎之後，除下口罩做出「X」的手勢，以示與受壓迫者的同行。桑達絲本身是一位黑人，亦是同性戀者，在頒獎後她回應有關手勢表示自己不會就事件道歉，她又指：「我是代表地球上所有仍在戰鬥的人們，他們都沒有一個平台為他們發聲。」

對於可能被國際奧委會處分，桑達絲表示：「我認為我們這一代並不在乎。到最後我們都不會理會。向我們黑人吶喊、向我的LGBTQ社群吶喊、向我所有受心理健康困擾的人們吶喊。我們知道，它比我們強大，它比權力更大。我們知道很多人都看着我們，希望我們可以為他們說些甚麼。」

國際奧委會在今屆奧運前原本表明不容許運動員在奧運場合進行抗議，然後鬆口表示容許運動員在記者會上表達「個人意見」，但仍拒絕在頒獎台抗議。目前未知國際奧委會會否對桑達絲作出懲罰。

相關新聞：

東京奧運｜各國奪牌獎勵大比併！香港金牌張家朗獲750萬 菲律賓送樓+終身免費機票

東京奧運｜海外運動員上載選手村生活 警衞有禮耐心劍擊手印象難忘

東京奧運｜波多黎各女子100米欄奪金 力壓美國世界紀錄保持者

東京奧運｜白俄女跑手稱被迫回國尋求保護 國際奧委會跟進