東京奧運｜美體操女王負中國兩小將得第3 16歲管晨辰贏金牌

美國體操女王比莉絲（Simone Biles）因心理壓力而連續退出多個項目後，在今日(3日)舉行的平衡木項目終於選擇出賽，最終比莉絲不敵中國雙將管晨辰及唐茜靖，僅獲銅牌。

上屆奧運4面金牌得主，比莉絲因難抵金牌壓力退賽，至今日的平衡木項目才選擇參賽。比莉絲在預賽只得第7，在決賽獲抽到第3名上陣。而之前，中國的唐茜靖已率先在第2名上陣。

唐茜靖險勝得銀牌

唐茜靖在排於第2名出戰，並造出14.233的成績。之後上陣的比莉絲選擇了難度較唐茜靖高的動作，但最後只得14.000分，僅以0.233不及唐茜靖。至於預賽以首名晉級的管晨辰，是決賽最年輕的選手，獲得壓軸第8位出賽，而她選擇一套難度6.6分的動作，最後亦以14.633的成績獲得金牌。

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