東京奧運｜KD成隊史上得分王 美國男籃炒捷克入8強

周六東京奧運上演男籃A組最後一輪分組賽，美國以119:84擊敗捷克，以次名殺入8強。

美國和捷克賽前同為1勝1負，今場絕對是出線生死戰。美國以利拿特、賀列迪、保卡、杜蘭特、艾迪巴約出任正選，但利拿特在第1節手感麻麻，6射僅1中，美國以18:25落後予捷克。

美國在第2節大反擊，憑杜蘭特連轟8分，打出一段21:8的攻勢，反超前39:33。第3節輪到賀列迪發威，夢幻隊以一波16:2的攻勢擴大比數。進入最後一節，美國繼續佔優，結果以119:84大炒捷克。KD今場取得23分、8籃板、6助攻，超越安東尼成為美國男籃史上得分王。

法國3戰全勝首名晉級

美國在A組首戰不敵法國，次仗大炒伊朗打開勝利之門，如今勇挫捷克，以2勝1負拿下次名出線權，但未知能否成為最佳次名球隊，拿下8強的種子資格。法國同日以79:62輕取伊朗，3戰3勝取得首名。

B組方面，澳洲憑米爾斯攻入24分，包括5個3分球，以89:76擊敗德國，3戰全勝奪得首名。以80:71力克尼日利亞的意大利成為次名。3組除了首、次名出線8強之外，還有2支最佳第3名球隊能夠晉級。

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