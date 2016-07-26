東京殘奧會｜奧組委否認瞞報電動車意外 豐田派員調查

前日(26)，日本柔道代表北薗新光在選手村內被電動巴士撞傷，致頭及腳受傷要休養兩周，令他無法在今日(28日)出戰。東京奧組委發言人高谷正哲在每日發報會上被問到事件是否涉及瞞報，高谷回應指由於事件需時間核證，以及未能確定北薗是否未能出戰，故未有即時公布。而電動車製造商豐田就表示會派員調查事故原因。

本身因為視野收窄的北薗新光，於前日下午在選手村內橫過馬路時被村內自動駕駛的巴士撞倒，是選手村內首次的嚴重事故，然而事件要到之後由東京都警方公布才讓傳媒得知。記者在今日記者會上追問大會是否隱瞞事件。高谷正哲表示：「我認同應該要早點（公布），不過需要確實一些事情，因為聽說北薗選手有可能繼續上陣，亦有指可能退賽，故需要時間整理訊息。」

高谷又指：「確認事實需要較長時間，因為還未沒有得到證實。而且涉及很多機構，我們很難交代甚麼，所以稍遲公布有關消息。」

日本警方與製造商豐田，將會就事件進行調查。而北薗原定今日會出戰81公斤級的柔道項目賽事，不過他已經因此而退出比賽。

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