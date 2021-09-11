英超爭霸 梅開二度賀回歸紅魔 不老C朗繼續高飛

基斯坦奴朗拿度(C朗)回歸曼聯首演，即在奧脫福大爆發。結果紅魔鬼憑C朗梅開二度大炒紐卡素4比1，盡顯球王風範。Ｃ朗相隔4,507日再為曼聯入波，成為紅魔隊史第3年長建功的球員，這個不老傳奇繼續飛翔，C朗或能率曼聯再登高峰。

C朗相隔12年回歸曼聯，成為本輪英超焦點；他亦不負眾望連建兩功，將個人在曼聯總入球數增至120球，盡顯功架。以36歲218日成為僅次傑斯與史高斯的第3年長入波曼聯球員。C朗透露賽前其實相當緊張，只是未有表達出來；而在入波之後，今場獲C朗「解禁」准許入場打氣的C朗媽媽亦感觸興奮落淚。C朗賽後表示：「真的難以置信，我原本期待可以入一球，但入兩球真的沒想過，我很高興能建功，贏波對球隊是最重要。我重返奧脫福只是要簡單地提醒大家，為甚麼這裏會被稱為夢劇院；對我來說，這是個神奇地方，能讓我全情投入、實現一切的地方。」



賽後各界大讚C朗神奇演出，就連紐卡素領隊布魯士亦大讚C朗首球的入波反應，指他是場內唯一的超級球星，獨力改變了戰局。曼聯主帥蘇斯克查則說：「他撐起了全隊，他讓所有人集中力提高；他對自己要求很高，並將這訊息傳予所有隊友。」另外，11年前曾獲C朗指導的連格，已由昔日小孩成長為可靠隊友，尾段後備入替入球；加上保羅普巴今場再交兩助攻，今季英超4戰累計7次助攻，正向英超單季20助攻紀錄進發。