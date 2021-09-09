英超︱巴西向FIFA正式投訴 利物浦曼城頭痕

因為隔離問題而拒絕旗下球員接受國家隊徵召的英超球會，將面對巴西足協的追究。巴西足協已正式向國際足協投訴指5支英超球會拒絕讓旗下球員為國家隊效力，要求將相關的8名球員停賽5日，令利物浦將缺少3名主力，而曼城亦被迫起用三號門將的卡臣（Scott Carson）。

英超球會早前，以英國要求從紅色旅遊警示的地區及國家抵英人士要隔離10日，聲明將不會讓旗下球員為相關地區及國家隊效命，並要求國際足協給予豁免。但國際足協一直沒有應允，而巴西國家隊日前確定會向國際足協作出投訴。要求國際足協就有關事件，將7名不獲放行的巴西國腳按規例停賽5日。

這意味包括利物浦的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）、法賓奴泰華利斯（Fabinho）及艾利臣比加（Alisson）需要停賽，而曼城亦有門將的艾達臣摩拉斯（Ederson）。其餘3人分別是曼聯的費特洛迪古斯（Fred）、車路士的堤亞高施華（Thiago Silva）及列斯聯的拉芬夏比洛尼（Raphinha）。而愛華頓的李察利臣（Richarlison）則因為今夏先後為巴西征戰美洲國家盃及奧運，而獲巴西放過。

停賽包括周中歐聯分組賽

曼城由於二號門將的薩克史提芬（Zack Steffen）在為美國出戰世界盃外圍賽期間，被驗出對新冠肺炎呈陽性反應，故此若缺少艾達臣摩拉斯，他們將被迫起用36歲的第三號門將卡臣。另外曼聯費特洛迪古斯及車路士堤亞高施華的停賽會包括下周中的歐聯分組賽事。

不過巴西衞生部門早前在對阿根廷的世界盃外圍賽，入場帶走阿根廷4名球員，指他們未完成隔離，以相同理由的話，其實巴西徵召的8名英超兵將同樣無法上陣。而5支英超球會已要求國際足協豁免有關的停賽。