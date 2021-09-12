Iris & Ink秋冬系列打造綠世代

用料、剪裁與款式多元化向來是Iris & Ink的賣點，今季Considered系列極具中性風格的襯衫、西裝與皮革也得到全新演繹，尤其設計簡潔的皮革連身褲、外套、鉛筆裙及中長連身裙，款式歷久彌新。若覺得皮革予人一份try too hard的生硬感，其實它也可以營造出休閒態度，配搭針織衫、涼鞋等單品，不拘小節中猶見奢華底蘊。

設計簡潔的喇叭牛仔褲，利用起骨設計拉長線條，同時突顯高冷氣質；企領恤衫採用有機棉面料製成，並以柔軟而廓形誇張的袖子彰顯個性；藍綠色混絲褶襉民族風的連身裙，將優雅與率性大膽的風格完美融合。

在最新的Considered系列中，66%服裝所採用的材料及工序均以環保為前提，包括純有機棉、純有機美麗諾羊毛、純有機絲綢、純羊絨等，目標是於2025年前全線產品只使用可再生、對環境影響較少或循環再造的纖維。

攝影：蘇文傑

Model: Valeria S @ Primo

Hair & Makeup: Rebecca Ng

查詢：www.theoutnet.com/IRISANDINK