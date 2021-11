聖誕好去處2021|全港首棵4米高香檳聖誕樹登陸Mira Place 打卡贏Staycation

雖然還有個多月才到聖誕節,但各大商場經已換上聖誕佈置,Mira Place由2021年11月12至2022年1月2日,帶來浪漫經典的歐陸聖誕車站「Jingle All the Rail」,打造多個特色聖誕打卡位,並獨家聯乘法國第一香檳品牌G. H. Mumm呈獻全港首棵4米高的香檳聖誕樹,感受濃厚的歐陸聖誕氣氛!

3大打卡熱點 拍照留念隨時贏走豐富獎品

「Jingle All the Rail」設有3大夢幻打卡熱點:7米高閃爍鏡藝售票處及夢幻鏡房,鏡房內配合特別燈光及折射技術,營造出猶如萬花筒般夢幻國度,頂部更設有巨型聖誕鐘;位於中庭的經典歐陸聖誕車站及懷舊蒸氣火車「Mira Place夢幻號列車」,不單呈現經典美,特設的互動裝置更可親身體驗夢幻聖誕火車之旅,每15分鐘亦會上演「Jingle All the Rail」音樂光影匯演,夢幻號列車會隨著音樂開出,全場的燈飾、聖誕鐘及LED螢幕亦會隨著音樂閃爍及作出變化,營造浪漫時刻;獨家聯乘近200年歷史法國第一香檳品牌G. H. Mumm,以超過350枝G. H. Mumm GRAND CORDON香檳打造4米高的10層香檳聖誕樹,華麗度滿分!



活動期間,於車站打卡並分享於Instagram及完成指定步驟,最具聖誕節日氣氛的相片將有機會贏取精彩獎品,包括The Mira Hong Kong佳節尋味縱寵住宿體驗(價值HK$6,800;含酒店住宿一晚、國金軒晚餐、Yamm自助早餐及MiraSpa套票)及其他豐富獎品。

消費滿指定金額100%有賞

Mira Place亦準備了「尋美/尋味列車」,大送超過4,000份精彩美容或美食獎賞!Mira Place會員以電子貨幣單一消費滿HK$100,即可憑有關收據到中庭駕駛「尋美/尋味列車」,按駕駛列車的距離獲得即時獎賞,距離越遠,獎賞越豐富。憑最遠距離更有機會贏取The Mira Hong Kong 酒店住宿及G. H. Mumm GRAND CORDON香檳乙支。(所有獎品數量有限,送完即止。)

憑餐飲消費做善事 支持惜食堂製作膳食

Mira Place一向致力於各個層面以行動履行企業社會責任及推動可持續發展,聖誕活動期間,Mira Place會員於任何場內餐飲商戶以電子貨幣消費滿HK$400,並透過Mira Place App上傳或前往Mira Place 1禮賓部登記收據,Mira Place將會捐款支持「惜食堂」製作一份膳食,關愛社會及幫助有需要的人,讓大家「食飯做善事」。