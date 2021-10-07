重陽節｜唔只登山掃墓！盤點6項重陽節活動習俗 放風箏、重陽糕

再過幾天便是九月初九重陽節，除了登山掃墓的習俗，其實重陽節亦有敬老盡孝之意，更有其他活動和重陽節的應節食品。以下就係大家盤點6項重陽節活動習俗，不妨趁着重陽節的時候嘗試吧！

重陽節習俗｜賞菊

農曆九月初九即重陽節，同時正值菊花盛開之時，因此重陽節不只是登山掃墓的日子，亦有賞菊的習俗。不過菊花並非隨處在香港的山野中可見，如果想在香港賞菊，不妨到每年秋天都舉辦菊花展的雲泉仙館中觀賞。在雲泉仙館中除了可觀賞到菊花外，還可趁着重陽節齋戒，其齋菜性價比甚高，口味清新，即使不熟齋菜亦易於入口。除雲泉仙館外，若要觀賞大規模的菊花便需等待香港花展或圓玄學院菊花展，不過皆不在重陽節期間，稍為可惜。

重陽節習俗｜放風箏

古代民間登高時，都喜歡以放「紙鳶」作為娛樂活動之一，屬南方重陽節的主要習俗之一，而「紙鳶」即是風箏。重陽節處於秋天，適合登高，而風箏亦易於隨風飄盪，相傳風箏飛得越高越遠，晦氣也會跟着遠離，亦有另有一種解釋為風箏飛得越好，福氣便越濃，但切記不可龍斷風箏線，不然福氣亦會隨之飄走。不論是那一個解釋，放風箏都由添好運的意思，因此不妨在重陽節到郊野公園放風箏吧！

重陽節｜插茱萸

說到重陽節，大家最有回憶的便是學生時期必定會讀到的《九月九日憶山東兄弟》，而當中的詩句「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」更是令人記憶猶新，而插茱萸同樣是重陽節的習俗之一。茱萸屬一種藥用植物，在重陽節人們會將茱萸折下插在頭上，以抵禦寒冷和躲避災難，不過在香港的山野就比較少見，如果想抵禦寒冷還是穿着足夠的衣服吧！

重陽節習俗｜吃重陽糕

節日通常會有對應的食品，而重陽節亦不例外，重陽糕便是重陽節的應節食品，就如中秋節吃月餅、端午節吃糭一樣。一般重陽糕都是利用麵粉加上、紅棗、栗子或乾果蒸製而成，口感軟糯，中間夾有香甜的豆沙。而且重陽糕帶有步步高升的意思，在重陽節登高的時候吃重陽糕更帶有高升進步，事事皆高的祝福意味。不過在香港要購入重陽糕也許有點困難，有興趣的話不妨上網尋找食譜自製。

重陽節習俗｜喝菊花酒

由於重陽節正值菊花盛開之時，因此菊花酒在重陽節亦是應節食品之一，相傳喝菊花酒可以躲避災難。而在秋天中盛放的菊花氣味芬芳，經浸泡後的菊花酒更是清香撲鼻，被認作延年益壽的佳品，同時有祝福長壽健康之意。所以在重陽節的時候可以贈與家中長輩菊花酒，以答謝平日的恩情吧！

重陽節習俗｜吃羊肉麵

秋天屬於羊最肥美的季節，羊腩煲等食品亦在秋天開始逐漸出現在店舖的餐牌上。而「羊」與「陽」為諧音，所以在重陽節吃羊肉麵亦是習俗之一。

在香港羊肉麵並非主流的食品，但仍有幾間餐廳專門售賣羊肉麵，例如專營羊肉食品的貴州遵義黔營羊肉粉、主打黑山羊湯的雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫等，如果沒有吃過羊肉麵，可以趁着重陽節期間去嘗試。

相關新聞：萬聖節｜海洋公園哈囉喂正式回歸！6大必玩主題活動率先睇 老大街尋兇、屍襲逃亡

周末好去處｜天氣不似預期！10月仲係又熱又多雨？！5個避暑避雨室內活動推

重陽節｜唔只登山掃墓！盤點6項重陽節活動習俗 放風箏、重陽糕