電子消費券｜大家樂聯乘八達通推消費券優惠 買$500送$100現金券

政府首期電子消費券已於8月1日正式發放，為配合電子消費券的推出。大家樂聯乘八達通，推出多重優惠。其中包括外送出大家樂$10優惠券50張（總值港幣$500），以及買$500送$100現金券。

為了配合政府推出的電子消費券計劃，大家樂夥拍八達通推出一系列精彩優惠，包括「e+食餐券套裝」、「至尊e+食餐券套裝」、$300 四市電子優惠券及Club100電子現金券。當中「至尊e+食餐券套裝」以八達通消費券於eatCDC.com購買大家樂電子餐券滿港幣$2,000，可額外獲取價值港幣$500優惠券，同時首2,000名顧客更可獲贈由90後著名插畫師飛天豬Flying Pig設計的「樂嚐香港」限量特別版八達通一張。

除此之外，於eatCDC.com購買「e+食餐券套裝」（價值港幣$500），即送大家樂價值$100優惠券。另外，登記使用八達通領取消費券可獲總值港幣$300的四市電子優惠券及總值港幣$100的Club100電子現金券。

Club100會員於Club100網站內輸入「Octopus八達通」流動應用程式提供的指定優惠碼，可得到電子現金券價值$100（$5 x 20張），消費滿$29即可使用一張現金券。

除了八達通之外，大家樂亦有與Wechat Pay HK及AlipayHK合作，由即日起至9月5日，於午／夜市惠顧滿$40或以上，Wechat Pay HK客戶即獲$優惠券2張（有效期至2022年3月31日）；而AlipayHK客戶可獲$5優惠券1張（有效期至2022年3月31日）。