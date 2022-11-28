內地疫情｜本土病例突破4萬宗　BBC稱記者採訪上海示威遭警員毆打 (有片)

內地疫情持續升溫，周日本土個案突破4萬宗，有40,052宗，包括3,748宗確診和36,304宗無症狀感染，惟無新增死亡個案。據報道，內地近日多個城巿出現同防控措施有關的抗議活動，英國廣播公司(BBC)聲稱，旗下一名記者在上海採訪示威期間，遭警員毆打並帶走。
重慶取代廣東成重災區 北京增逾3800個案
在疫情方面，重慶取代廣東成為重災區，單日有9,685宗本土病例；廣東新增9,108宗個案，當中廣州仍佔最多，廣州海珠區縮小封控區域，在東部非管控區今日起恢復地鐵、公交運營；北京就新增3,888宗本土病例，其中474宗在社會面發現；另在山西、四川、陝西、吉林及新疆都有過1,000宗本土病例。
據網上流傳的消息及外電報道，內地多個城巿近日相繼出現同防控措施有關的抗議活動，有市民高舉白紙示威；而在上海，繼續有民眾集結，哀悼新疆烏魯木齊日前大廈火警的死者，有人高喊要求「人權」等口號。英國廣播公司(BBC)報道，旗下一名記者採訪上海示威，遭警員毆打，並鎖上手扣帶走，整個過程被拍攝下來，在網上流傳。該名記者幾小時後獲釋，當局未有交代事件。
BBC：內地當局稱拘捕記者為免他染疫
BBC表示極度關注事件，強調記者履行職責期間受襲非常令人憂慮，並透露內地當局指拘捕記者是對他好，以免他感染新冠病毒。(that they had arrested him for his own good in case he caught Covid from the crowd.)
Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg— Shanghaishanghai (@Shanghaishang10) November 27, 2022