內地疫情｜本土病例突破4萬宗　BBC稱記者採訪上海示威遭警員毆打 (有片)

內地多個城巿近日出現同防控措施有關的抗議活動，北京有民眾高舉白紙示威。(美聯社)

內地疫情持續升溫，周日本土個案突破4萬宗，有40,052宗，包括3,748宗確診和36,304宗無症狀感染，惟無新增死亡個案。據報道，內地近日多個城巿出現同防控措施有關的抗議活動，英國廣播公司(BBC)聲稱，旗下一名記者在上海採訪示威期間，遭警員毆打並帶走。

重慶取代廣東成重災區 北京增逾3800個案

在疫情方面，重慶取代廣東成為重災區，單日有9,685宗本土病例；廣東新增9,108宗個案，當中廣州仍佔最多，廣州海珠區縮小封控區域，在東部非管控區今日起恢復地鐵、公交運營；北京就新增3,888宗本土病例，其中474宗在社會面發現；另在山西、四川、陝西、吉林及新疆都有過1,000宗本土病例。

據網上流傳的消息及外電報道，內地多個城巿近日相繼出現同防控措施有關的抗議活動，有市民高舉白紙示威；而在上海，繼續有民眾集結，哀悼新疆烏魯木齊日前大廈火警的死者，有人高喊要求「人權」等口號。英國廣播公司(BBC)報道，旗下一名記者採訪上海示威，遭警員毆打，並鎖上手扣帶走，整個過程被拍攝下來，在網上流傳。該名記者幾小時後獲釋，當局未有交代事件。

BBC：內地當局稱拘捕記者為免他染疫

BBC表示極度關注事件，強調記者履行職責期間受襲非常令人憂慮，並透露內地當局指拘捕記者是對他好，以免他感染新冠病毒。(that they had arrested him for his own good in case he caught Covid from the crowd.)