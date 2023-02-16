商務部將洛歇馬丁及雷神列不可靠實體清單

中美關係因氣球風波再次變得緊張之際，中國商務部周四發出公告，將參與對台售武的美國軍火商洛歇馬丁(Lockheed Martin)及雷神(Raytheon Missiles & Defense)，列入不可靠實體清單，強調這是為維護國家主權、安全和發展利益所作的措施。

禁止從事與中國有關的進出口活動

相關公告同時宣布，禁止上述兩間公司從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資，並禁止其商級管理人員入境，不批准並取消其高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格。

罰款對台軍售額2倍 15日內繳交

與此同時，對上述企業分別罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來，各企業對台軍售合約金額的兩倍，上述企業須在公告之日起15日內繳交罰款，否則將依法採取加處罰款等措施。

《不可靠實體清單規定》自2020年9月19日起實施，有微博網民根據維基百科上的「美國對台軍售列表」粗略估計，「這裡面有部分不是洛馬和雷神導彈的，反正罰款總數不會超過79.483*2=158.966億美元」。

路透社報道，雷神拒絕置評，洛歇馬丁暫未回應。報道指，目前不清楚中國會如何執行相關罰款，而洛歇馬丁和雷神都沒有向中國銷售武器。中國曾在2019、2020及去年2月宣布制裁洛歇馬丁及雷神。