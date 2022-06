江南布衣童裝再現「陰間風」圖案 杭州市監局責令下架

國產服裝品牌「江南布衣」(3306)旗下童裝品牌「jnby by JNBY」,繼去年9月「Welcome to hell」(歡迎來到地獄)童裝風波後,近日再被發現童裝上有令人不安的詭異圖案,客服則認為是「消費者對西方的藝術繪畫感受有些不一樣」。網民紛紛炮轟江南布衣「賊心不死」、「邪性不改」。浙江杭州市場監管局昨派員到江南布衣調查後,責令下架509件問題童裝,強調將與有關部門進一步調查,依法嚴肅處理。

詭異圖案童裝主題為「我最好的朋友」

江南布衣今次出事的童裝,主題為「我最好的朋友」,但其中一條連身裙上的圖案,卻是有人正從空中墜落,其背後是一位小朋友與一名怪異的「小丑」坐在一隻向下飛的怪異的鳥上,小朋友上方有個對話泡泡,內容為「I'm afraid! I wish they would stop. I don't want to land. NO!!!」(我很害怕!我希望他們停下來。我不想落地。不!)圖案配色則相當陰森,令整幅圖感覺詭異。

網民:陰森恐怖,毫無童趣可言

最先發現問題的網民就認為,圖案表達的是「有人被推下去」,整條裙感覺「陰森恐怖」,毫無童趣可言,質疑「設計師對『最好的朋友』是不是有甚麼誤解」。其他網民亦指出,「小朋友的衣服不應該是色彩明快的嗎?」直指這條裙屬「陰間風」,即使是「兒童甜美的笑臉也掩蓋不了衣服顏色的陰暗」。