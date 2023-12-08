深圳好去處｜壹方天地/觀瀾湖新城等深圳4大親子騎馬熱點 地鐵直達交通方便(附地址)

假日到深圳，想追求刺激玩意的話，體驗一下騎馬是一個好主意。深圳有不少可以嘗試騎馬的地方，隨便在大眾點評App搜索一下，都有10多家可供選擇。這幾年，因為深圳地鐵線路開通不少，令到以往位處偏遠的騎馬訓練場變得方便多了；加上近年深圳落成不少大型商場，當中有些大到足以容納小型騎馬訓練場。今日就盤點一下4個既方便又價格相宜的室內騎馬熱點。
文：當代中國
瑞歐國際馬術學院 國際性規模 場地最多元
以馬術教學的經驗、室內場地規模來說，瑞歐國際馬術學院屬於深圳數一數二。它是深圳首家室內恒溫馬術訓練基地，有冷暖氣調節，亦是深圳首家國際性馬術訓練基地。它是以澳洲小馬俱樂部協會（Pony Club Australia）培訓課程及考核認證體系教授，教練擁有54個國家通用的資格，規模不少，是初學者或小朋友學習騎馬的好地方。瑞歐國際馬術學院自2017年開始在深圳福田成立，在深圳一共有四家分店，除了福田店外，還有蛇口店、科技園店和梅林店。而蛇口店，就是全深圳首家擁有室內馬術訓練場地了。
如果想到這個室內馬術訓練場，蛇口店位處南山區海灣路湄南河體育小鎮內，可以乘坐地鐵2號線至海上世界站，再轉乘公車至價值工廠站，就可到達；此外，2019年開通的5號線南山區桂灣至赤灣站一段，其中荔灣站就是另一個可以到達蛇口瑞歐國際馬術學院的地鐵站。瑞歐國際馬術學院蛇口店，佔地7,000平方米，其中室內馬場就有達4,000平方米，擁有奧運級別的纖維室內場地，馬廊25間。場內共有兒童小馬19匹，適合初學者及小朋友騎玩，學院更提供一對一教授服務。騎馬過後，還可以拿蘿蔔到馬廊內餵飼小馬，有專人講解小馬日常的生活習慣，也有兒童活動場，都能夠增加小朋友對騎馬的興趣。
瑞歐國際馬術學院【蛇口店】地址：南山區海灣路19號湄南河體育小鎮
交通：乘坐地鐵2號線至「海上世界站」A出口，換乘公交M400路至價值工廠站，步行200米
費用：人民幣 ¥300起
壹方天地騎樂馬術 屬全國連鎖品牌
深圳近年落成的商場，都以大及以多元化為賣點。例如位於龍華區的壹方天地，分A至E共五區，是全深圳最大的商場。其中E區便有一個室內馬術訓練場，名為「騎樂馬術Joy Pony」 。「騎樂馬術Joy Pony」一個全國連鎖的馬術運動及生活的品牌，主要於北、上、廣、深四大一線城市，全國有超過18家分店。壹方天地分店位於E區，是騎樂馬術新開的分店。騎馬前，小朋友先要換上全套騎馬服裝、頭盔和腳靴。然後再由教練教授如何騎上馬背，教練又會引領馬匹先走兩圈熱身，等小朋友熟習在馬上的感覺後，再學習讓馬匹慢跑的姿勢，整個過程父母都可以透過玻璃觀看。騎馬後，小朋友同樣可以走進馬廊，給馬餵吃蘿蔔，順道學習小馬的生活習性。
壹方天地騎樂馬術Joy Pony地址：龍華區龍華大道3639號壹方天地C區
交通：地鐵4號線龍華站
收費：人民幣¥180起
觀瀾湖新城騎樂馬術 馬匹種類最齊
以往香港人一向都很喜歡到位於龍華區的觀瀾湖旅遊度假村玩，而地鐵4號線延長後，增設了一個觀瀾湖站，到觀瀾湖玩就更方便了。現時去觀瀾湖除了打高爾夫球，觀瀾湖站鄰近也的觀瀾湖新城MH Mall，也設有一個大型的商場，集娛樂、購物、文化於一身。在觀瀾湖新城MH Mall內，也有一個「騎樂馬術Joy Pony」，屬於深圳的旗艦店，設有佔地面積有1,000平方米的室內馬術訓練場，環境更大、馬匹更多。小朋友在教練講解後，就可以穿上馬術服裝，在教練指導下拉起馬繮帶馬匹走一圈，學習騎馬，當然也可以餵吃蘿蔔，享受與馬匹相聚的樂趣。
觀瀾湖騎樂馬術 地址：龍華區觀瀾湖觀瀾湖新城
交通：觀瀾湖站C2出口直達觀瀾湖新城
收費：人民幣 ¥200起
滿京華 · 滿紛天地 天台騎馬別有風味
相比商場的室內馬術訓練場，這個名為「合馬馬術運動綜合體」的騎馬熱點，位於寶安區松崗、去年9月才落成的新商場「滿京華˙滿紛天地」的天台，是全國最大馬術場之一。「滿京華˙滿紛天地」是一個以大型「奧特萊斯（outlet）」為主題的商場，大量潮流購物及藝術裝飾，10樓的天台則設計為「也合馬馬術運動綜合體」，成為深圳獨有的天台騎馬樂園。「也合馬馬術運動綜合體」以德國FN馬術為教學體系，着重與馬匹的溝通。這個訓練場內有不同血統的馬匹，在職員帶領下可以先參觀馬廊內的馬匹，了解馬匹的生活習性，餵飼同樣也必不可少，小朋友可以先參觀，之後才開始學習騎馬。
也合馬馬術運動綜合體 地址：寶安區松崗中心北區松福大道與107國道交界
交通：毗鄰地鐵11號線松崗站、地鐵6號線溪頭站
收費：人民幣 ¥290起
【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】