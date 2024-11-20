二頭肌不明顯？或誤中三大老鼠仔健身錯誤

二頭肌(老鼠仔)的訓練，不外乎「彎舉」，即手臂屈曲，頂多從身體與手臂以不同的角度去開始動作。但是這不代表動作簡單，在健身室也看到不少人動作有誤，令到成效大打折扣，以下便是一些常見錯誤：

1. 身體借力

有些人會使用較重的啞鈴或槓鈴做站姿彎舉，可是過程中卻會擺動身體、骨盆推前來借力。其實這是身體的自然反應，用更多肌肉去幫助舉起重量，但這除了令二頭肌訓練效果減弱，亦容易傷害腰骨。另一個常見問題是舉起時手肘同時向上提起，其實這是肩屈曲動作，即由肩膊前三角肌代勞，同樣會減低二頭肌的參與度。可以嘗試背部靠牆來做啞鈴站姿彎舉，避免身體擺動及手肘移動，亦有助選取適合重量的啞鈴。