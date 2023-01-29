健身｜一星期要操幾多日至夠？

香港人工作繁忙，一星期有3日去健身室已很奢侈，不過狂熱分子也許一星期去6日，甚至上午和晚上各有一個操練環節。到底是否真的有需要操得這麼頻密？

足夠訓練量

理論上，刺激肌肉生長需要足夠「訓練量」，即重量乘以組數再乘以每組次數，如果訓練量隨時間逐漸提升，肌肉就會慢慢長出。以此作為基礎去想，每周去健身室的次數愈頻密，就愈容易做到足夠的訓練量。

如果一星期操6日，每次訓練可集中操身體某些部分，例如周一練胸背、周二練腳、周三練膊、手臂和腹，周四休息，周五六日則重複周一二三的訓練，如是者每組肉一周可訓練兩次，每次之間有48至72小時休息和生長。