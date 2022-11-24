冬天陰雨綿綿提唔起勁 6招擺脫冬季抑鬱

人們看到陽光就如同看到希望般雀躍，日照縮短，也容易影響心情。如果加上陰鬱濕冷的天氣，精神就更容易沮喪或低落。

一年總在冬季特別感到抑鬱。沒有特別因素感到情緒落寞，沒有動力，做甚麼都提不起勁，早上懶洋洋不想起床、整個人好像電力瞬間減弱一半，只想懶在床上。中醫師吳宛容表示，日照時間縮短、氣溫低，自然界的動物原本就處於冬眠的狀態，為了應對寒冷環境與覓食的缺乏，會減少體力的消耗。在人類，除了活動力減弱之外，還可能引起情緒的變化。

季節性情緒疾病

人們看到陽光就如同看到希望般雀躍，日照縮短，也容易影響心情。如果加上陰鬱濕冷的天氣，精神就更容易沮喪或低落。這是一種季節性情緒疾病(seasonal affective disorder，SAD)，因為天氣變化而造成的情緒失調，常發生在白天愈來愈短，黑夜愈來愈長的秋季末和冬季，這與日光誘發褪黑色素(melatonin)分泌較少有關，許多人俗稱為「冬季憂鬱」(winter blues)。

冬季抑鬱有哪些症狀？