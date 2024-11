DICER濃度飊升5倍

進一步研究顯示,當小鼠被基因改造成無法製造DICER時,運動就無法為小鼠帶來任何幫助,既沒有減磅,脂肪亦沒有減少,體能也沒有改善。但若將受訓老鼠的血清注射到沒有運動的老鼠體內,後者的DICER亦有所上升。

研究人員後來找來自願者參與6星期的高強度間歇性運動,同樣發現他們體內的DICER濃度飊升5倍。有關研究已刊載於《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》。