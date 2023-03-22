咩衣著最啱搭飛機？一文看清機上聰明生存術

搭機時推薦穿上柔軟有彈性的褲子和寬鬆T恤，可避免緊迫不適，保暖毛衣和圍巾也有助於保暖。

疫情逐漸解禁，不少人已磨拳擦掌，準備在連假期間出國旅遊。雖然長途飛行確實會給人身心帶來壓力，但只要掌握幾個小技巧，就能舒適搭機、享受行程。

舒適衣著 層疊穿搭

外媒《HERALD WEEKLY》表示，穿甚麼服裝是影響搭飛機舒適度的關鍵，即使是公務出差，也記得將牛仔褲打包進行李箱。推薦穿上柔軟有彈性的褲子和寬鬆T恤，可避免緊迫不適，保暖毛衣和圍巾也有助於保暖。

機上溫度溫差大，因此層疊的洋葱式穿搭就是應對重點，如果溫度太熱，可以把外層衣物脫下來當枕頭。

搭機空間有限，想要避免頭髮凌亂打結，除了把頭髮綁起來，也可以圍上圍巾，兼具保暖作用。

舒適鞋襪是搭機好夥伴

登機穿的鞋子和衣服一樣重要，輕盈透氣是首選。避免穿著高跟鞋或窄版鞋，以防奔跑趕飛機。登機後若想要保持舒適，可在自己座位脫下鞋子，因此推薦選擇一雙方便穿脫的鞋子。

還可多準備一雙舒適襪子，一上飛機就換上，可讓你的腳在整趟旅途都感到清爽舒適。

搭飛機不僅溫差大，而且無法隨心所欲調整溫度。為了避免忽冷忽熱，準備一雙拖鞋有助於調節體溫並保持舒適。