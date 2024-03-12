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健康
2024-03-12 17:38:00

失眠原因｜睡不著怎麼辦？中醫細說4種分類及解決方法

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為甚麼會失眠？每晚失眠點算好？中醫細說原因及解決方法（附湯水推介

為甚麼會失眠？每晚失眠點算好？中醫細說原因及解決方法（附湯水推介

每個人都一定經歷在床上翻來覆去睡不著，眼睜睜從天黑等到天光仍是毫無睡意的痛苦。雖然失眠（英文︰Insomnia十分普遍，但若持續得不到改善，將會對身心帶來嚴重影響。撰文：Bowtie團隊

服藥是否失眠的唯一出路？甚麼情況下才需要求醫？宋振基中醫師從中醫角度為你拆解常見失眠成因和解決方法，助你早日擺脫失眠煩惱。

怎樣才算是失眠？

失眠是一種常見的身心症狀，不僅與精神疾病或身體疾病有關，也可能是受外界環境影響導致。

根據「精神疾病診斷統計手冊 – 第五版」(DSM-V) 的定義，如果有以下症狀，皆可被視作失眠：

失眠症狀及特徵（am730製圖） 失眠症狀及特徵，難以入睡，上床後超過30分鐘以上才能睡著（am730製圖） 失眠症狀及特徵，半夜經常醒來，且清醒時間超過30分鐘以上才能再度入睡者，或難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，早上比平常早1至2小時醒來，並難以再入睡（am730製圖） 失眠症狀及特徵，睡醒後感覺跟沒有睡過一樣（am730製圖） 失眠症狀及特徵，明顯困擾及影響日常生活，例如情緒低落、影響集中力、常打瞌睡等情況（am730製圖） 失眠症狀及特徵，如以上症狀／睡眠困難在一星期內出現三次或以上，並持續一個月應考慮求診（am730製圖）

失眠有多普遍？

就筆者所見，2020年有許多患者因疫情及經濟壓力而失眠。2020年2月，有社企委托香港中文大學展開一項研究，隨機電話訪問807名香港市民，發現每10名香港人中，有約7名出現失眠情況，當中有超過60%表示，疫情和2019年的社會運動是因素之一。

而在一眾失眠患者中，一半會選擇使用電子產品來消磨時間，其他人士則會選擇繼續躺在床上、飲酒、進食等。當中僅有不足2成會尋求藥物或向醫生求診，不少更因為害怕對藥物產生依賴，而拒絕服藥。

香港市民失眠的原因（am730製圖） 香港市民失眠的原因（am730製圖）

為甚麼會失眠？中醫學上的失眠分類及原因

中醫認為按失眠的症型變化，可辨証歸納為以下4種類型

 

中醫學上的失眠分類及原因（am730製圖） 中醫學上的失眠分類及原因（am730製圖） 中醫學上的失眠分類及原因（am730製圖） 中醫學上的失眠分類及原因（am730製圖） 中醫學上的失眠分類及原因（am730製圖）

此外，有研究指感染新冠及患有長期後遺症狀，這種充滿壓力的體驗會令人們常感到焦慮(擔心、恐懼)或抑鬱(情緒低落、悲傷)，當身體長期受各種負面想法或感受影響，亦會較容易出現失眠

長期失眠對健康有什麼影響？

長期睡眠問題困擾患者日常生活、容易出現抑鬱或憂慮等情緒問題、增加濫用藥物機會，更會增加患上癌症、心臟病、高血壓等風險，所以失眠情況不容忽視。

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失眠如何入睡／如何改善失眠

失眠持續幾天至數周，通常是由生活壓力引致的，例如是受考試前夕，或工作上的壓力、緊張等情況影響，而失眠難以入睡，這類多屬心肝火旺。這情況可透過多做帶氧運動，透過出汗，清熱除煩，改善睡眠質素，亦可飲用以下熱飲：

 

熱飲推介

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外在環境或致長期失眠

長期失眠情況持續，引發的原因可能包括環境的變化、不健康的睡眠習慣、輪班工作，這多屬心腎不交心脾兩虛。這類症型由於可能涉及複雜的外在環境、情緒問題、需要專業人士（醫生、中醫師、臨床心理學家、情緒輔導員、社工）的全面評估，建議盡快求診，不宜自行服藥。

另外，此症候患者，不宜晚間做帶氧運動，出汗可能會耗損陰液，令睡眠更差。應用靜態放鬆方法，如可嘗試睡前溫水浸腳，或進行靜觀訓練（Mindfulness )，亦可飲用以下熱飲及湯水 。

 

 

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熱飲推介2. 湯水推介（2至4人份）

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

同場加映，疫情下令市民壓力大增，持續失眠更會易患上情緒病，要解決情緒問題便要先知道失眠的類型及原因

四種失眠類型

  • 難以入睡型——上床後要用30分鐘以上才能入睡，患者常感焦慮緊張、胡思亂想，焦慮症患者最常見；
  • 不能持續沉睡型——時睡時醒人無法進入沉睡階段；
  • 睡醒後自覺不能恢復疲勞型——起床後體力未能恢復，像沒睡過一樣；
  • 過早覺醒型——比平常時間早一至兩小時以上醒來，之後難以入眠。臨床上多見內因性抑鬱症患者出現此情況。
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失眠點算好？推薦8招改善失眠方法！

1.伸懶腰調整身體筋骨

誰說伸懶腰一定是在起床時進行？其實適當的拉伸身體，有助疏通身體的經絡，促進血氣運行，從而改善身體體質，對睡眠質素都有幫助。因此在睡覺前，可進行伸懶腰、舒展筋骨等動作，調整身體的筋骨狀況，幫助盡快入眠。

2.宵夜後搓肚子幫助消化

不少人都有睡前吃宵夜的習慣，但是吃飽就睡的話，不但影響消化，亦較難立即入眠。而搓肚子有利於腸臟蠕動，同時有助胃部分泌消化液，從而防止胃病出現。只需要在睡前平躺在床上，搓熱雙手，將手放在肚臍周圍，按順時針方向圍繞肚臍搓肚子幾十圈即可，切記力度要適中。

3.熱水足浴加快入眠

人的腳部含有多個穴位，睡前用熱水進行足浴的話，不但可以促進身體血液循環，同時能夠加快新陳代謝，從而加快入眠。而且不少人都會因為手腳冰冷問題而無法入眠，以熱水進行足浴後，手腳冰冷的問題便能解決。若果除了想加快入眠，還想改善身體其他問題的話，可按想改善的問題加入適當的中藥進行足療。例如可加入當歸、川芎緩解手腳冰冷；加入菊花、夏枯草減緩頭暈腦脹，加入艾草可有助祛除腳氣等。

失眠四種類型 難以入睡型——上床後要用30分鐘以上才能入睡，患者常感焦慮緊張、胡思亂想，焦慮症患者最常見 不能持續沉睡型——時睡時醒人無法進入沉睡階段 睡醒後自覺不能恢復疲勞型——起床後體力未能恢復，像沒睡過一樣 過早覺醒型——比平常時間早一至兩小時以上醒來，之後難以入眠。臨床上多見內因性抑鬱症患者出現此情況 失眠似冰山一角，可能隱藏著很大問題，如形成惡性循環，更應及早諮詢醫生和處理

4.搥後背放鬆肌肉緊張

不少人長時間以不正確的姿勢坐下，因此容易造成腰酸背痛、肌肉緊張等問題，而搥後背則可以幫助肌肉放鬆、緩解疲勞，從而加快入眠的速度。 只需要在睡前以握拳的方式，稍微用力地搥後背，便能刺激背部的穴位，促進血液循環，疲勞得以緩解，睡眠質素亦有改善。

5.梳頭刺激穴位

頭部和腳部一樣，都是集中各種穴位的地方，而梳頭便可以刺激頭部穴位，改善身體的血液循環，促進新陳代謝，從而預防失眠問題。如果只是想達到保健作用，每次梳頭應不少於3分鐘，有失眠症狀的話，睡前可以梳頭5至10分鐘，對改善血液循環有很大的幫助，入眠時間亦能因而加快。

按摩肚子亦有助減肥。

按摩肚子亦有助減肥。

6.放鬆肩頸、放鬆大腦

頸部、肩膀屬於人體疲勞經常積聚的地方，因此睡前花幾分鐘時間做幾個簡單的放鬆動作，肩頸肌肉亦會得以放鬆，幫助身體血液循環，大腦亦隨之放鬆，令身體更容易入眠。 只需要將頸部以放鬆的狀態，利用下巴向肩膀的方向慢慢轉動，當下巴轉到肩膀時，停留幾秒再還原，左右重複20次即可。

7.拍打小腿助血液循環

有試過睡覺的時候小腿突然抽筋嗎？其實這是由於身體過分疲勞而響起的警號。小腿被稱作「人體第二心臟」，因此拍打小腿肌肉，能夠有助身體的血液循環，同時可以放鬆肌肉，預防腿部抽筋。睡前坐在床上，將小腿立起，搓熱雙手於腳部兩側，從膝蓋到腳課分別拍打小腿，直至雙腿感到放鬆、溫暖即可。

8.按摩耳朵舒緩大腦緊張

雖然耳朵小小，但卻有多個穴位，睡前按摩耳垂，可以幫助舒緩大腦緊張，放鬆情緒，有助加快入眠之外，亦可令睡眠更加安穩。睡前用手指捏住耳垂，以向上向外提捏耳垂，反覆進行持續2-3分鐘，讓耳部發熱即可。

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