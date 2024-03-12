失眠原因｜睡不著怎麼辦？中醫細說4種分類及解決方法

為甚麼會失眠？中醫學上的失眠分類及原因 中醫認為按失眠的症型變化，可辨証歸納為以下4種類型

失眠如何入睡／如何改善失眠 失眠持續幾天至數周，通常是由生活壓力引致的，例如是受考試前夕，或工作上的壓力、緊張等情況影響，而失眠難以入睡，這類多屬心肝火旺。這情況可透過多做帶氧運動，透過出汗，清熱除煩，改善睡眠質素，亦可飲用以下熱飲：

熱飲推介

外在環境或致長期失眠 長期失眠情況持續，引發的原因可能包括環境的變化、不健康的睡眠習慣、輪班工作，這多屬心腎不交或心脾兩虛。這類症型由於可能涉及複雜的外在環境、情緒問題、需要專業人士（醫生、中醫師、臨床心理學家、情緒輔導員、社工）的全面評估，建議盡快求診，不宜自行服藥。 另外，此症候患者，不宜晚間做帶氧運動，出汗可能會耗損陰液，令睡眠更差。應用靜態放鬆方法，如可嘗試睡前溫水浸腳，或進行靜觀訓練（Mindfulness )，亦可飲用以下熱飲及湯水 。

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同場加映，疫情下令市民壓力大增，持續失眠更會易患上情緒病，要解決情緒問題便要先知道失眠的類型及原因。 四種失眠類型 難以入睡型——上床後要用30分鐘以上才能入睡，患者常感焦慮緊張、胡思亂想，焦慮症患者最常見；

不能持續沉睡型——時睡時醒人無法進入沉睡階段；

睡醒後自覺不能恢復疲勞型——起床後體力未能恢復，像沒睡過一樣；

過早覺醒型——比平常時間早一至兩小時以上醒來，之後難以入眠。臨床上多見內因性抑鬱症患者出現此情況。

失眠點算好？推薦8招改善失眠方法！ 1.伸懶腰調整身體筋骨 誰說伸懶腰一定是在起床時進行？其實適當的拉伸身體，有助疏通身體的經絡，促進血氣運行，從而改善身體體質，對睡眠質素都有幫助。因此在睡覺前，可進行伸懶腰、舒展筋骨等動作，調整身體的筋骨狀況，幫助盡快入眠。 2.宵夜後搓肚子幫助消化 不少人都有睡前吃宵夜的習慣，但是吃飽就睡的話，不但影響消化，亦較難立即入眠。而搓肚子有利於腸臟蠕動，同時有助胃部分泌消化液，從而防止胃病出現。只需要在睡前平躺在床上，搓熱雙手，將手放在肚臍周圍，按順時針方向圍繞肚臍搓肚子幾十圈即可，切記力度要適中。 3.熱水足浴加快入眠 人的腳部含有多個穴位，睡前用熱水進行足浴的話，不但可以促進身體血液循環，同時能夠加快新陳代謝，從而加快入眠。而且不少人都會因為手腳冰冷問題而無法入眠，以熱水進行足浴後，手腳冰冷的問題便能解決。若果除了想加快入眠，還想改善身體其他問題的話，可按想改善的問題加入適當的中藥進行足療。例如可加入當歸、川芎緩解手腳冰冷；加入菊花、夏枯草減緩頭暈腦脹，加入艾草可有助祛除腳氣等。

4.搥後背放鬆肌肉緊張 不少人長時間以不正確的姿勢坐下，因此容易造成腰酸背痛、肌肉緊張等問題，而搥後背則可以幫助肌肉放鬆、緩解疲勞，從而加快入眠的速度。 只需要在睡前以握拳的方式，稍微用力地搥後背，便能刺激背部的穴位，促進血液循環，疲勞得以緩解，睡眠質素亦有改善。 5.梳頭刺激穴位 頭部和腳部一樣，都是集中各種穴位的地方，而梳頭便可以刺激頭部穴位，改善身體的血液循環，促進新陳代謝，從而預防失眠問題。如果只是想達到保健作用，每次梳頭應不少於3分鐘，有失眠症狀的話，睡前可以梳頭5至10分鐘，對改善血液循環有很大的幫助，入眠時間亦能因而加快。