寒背、圓肩改善｜3招伸展＋2招練背 矯正圓肩頸前傾(多圖)

低頭族常見的姿勢問題包括頸前傾及寒背(即圓肩)，長期維持錯誤姿勢除影響外觀，更可能導致肌肉過緊、頭痛，及影響頸動脈的循環。要改善上述的姿勢問題，聖雅各福群會永嘉諾健體中心主任鍾欣穎(Ranus)推介幾組伸展及肌肉訓練動作，只要持續做，就可以改善寒背回復完美體態。

Ranus指，當頸或膊頭覺得不舒服，又或者感繃緊時可以做下列3個伸展動作。可選擇坐在穩固的椅子上做伸展，但避免使用會移動的電腦椅。「留意伸展期間要保持坐直，將膊頭向後轉開，不要縮膊，這動作有助打開胸口；另外頭要盡量向後壓，並保持置中。」

上斜方肌連接膊頭及頸部，通常膊頭很緊很累，就是指這塊肌肉。

胸鎖乳突肌由胸骨、鎖骨，連接到位於耳後方的乳突。如果胸鎖乳突肌過緊，就會導致我們不自覺縮膊，視覺上亦會令頸部縮短。

低頭族常垂下頭，頸後肌群的負荷相當大，亦會變得繃緊。

2招練背減圓肩

針對圓肩問題，亦有兩組肌肉訓練動作可助改善。運動前要先準備一條拉力帶或橡筋帶，運動過程中記得要挺胸及將膊頭向後向下轉。

1背部肌肉訓練動作

做此訓練動作時，要感受背部肩胛骨中間及附近的肌肉，亦要盡量打開雙手，保持雙手的闊度。如果手肘有傷患，可將手肘微微屈曲。