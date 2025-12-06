對抗中年發福 5招快速減內臟脂肪

內臟脂肪比皮下脂肪對身體更有害，因為內臟脂肪會釋放發炎物質及壓力荷爾蒙，繼而增加胰島素阻抗、糖尿病、高血壓、心臟病風險。幸而減內臟脂肪其實有方法，即使年過40，只要跟足以下5招，就可以幫你腸道、肝臟收身。

吃得太少會令大腦以為你身處飢荒狀態，因而減低新陳代謝，以減少能量消耗。最簡單的方法是避免過度節食，熱量攝取只需要比身體每日需要減少15%至20%便可，例如每日需要2,000卡路里的話，就進食約1,600至1,700卡路里。當中包含每公斤體重2克蛋白質，以維持肌肉量。

2. 勿做太多帶氧運動

帶氧運動最初對消耗熱量很有效，但隨身體適應，所消耗的能量會減少，而你需要做更多；同時身體會分解肌肉去提供能量。但肌肉對於新陳代謝率、肺胰島素敏感度及荷爾蒙平衡都很重要，因此，減內臟脂肪的策略應以負重訓練為主軸，每周做3至5次，輔以每周1至2次的低衝擊帶氧運動，每次20至30分鐘就足夠。

3. 多食原型食物

不少人因工作忙碌，會經常不吃早餐，午餐又選擇快餐、飲汽水。這些飲食習慣到中年對身體影響很大，例如當吃下一些精緻糖如蛋糕，血糖便會飆升，身體分泌胰島素將血糖壓下來。如果經常進食精緻糖，就會開始出現胰島素阻抗，繼而容易積聚內臟脂肪。研究指出，即使只減少攝取精緻糖，而整體熱量沒有減少，也可減少內臟脂肪。因此，我們進食的食物中，八成應為原型食物，每攝取1,000卡路里中應包含一份菜和一份水果，另每餐攝取30至40克蛋白質，確保每天每公斤體重攝取到2克蛋白質。