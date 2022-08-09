改善圓肩、寒背｜3招伸展＋2招練背 矯正圓肩頸前傾

低頭族常見的姿勢問題包括頸前傾及圓肩(即寒背)，長期維持錯誤姿勢除影響外觀，更可能導致肌肉過緊、頭痛，及影響頸動脈的循環。要改善上述的姿勢問題，聖雅各福群會永嘉諾健體中心主任鍾欣穎(Ranus)推介幾組伸展及肌肉訓練動作，只要持續做，就可回復完美體態。

3招伸展紓緩頸梗

Ranus指，當頸或膊頭覺得不舒服，又或者感繃緊時可以做下列3個伸展動作。可選擇坐在穩固的椅子上做伸展，但避免使用會移動的電腦椅。「留意伸展期間要保持坐直，將膊頭向後轉開，不要縮膊，這動作有助打開胸口；另外頭要盡量向後壓，並保持置中。」

(一)伸展上斜方肌

上斜方肌連接膊頭及頸部，通常膊頭很緊很累，就是指這塊肌肉。