更年期症狀｜燥熱又易怒！中醫「滋陰清熱」減緩三大問題

52歲的林小姐近半年來月經愈來愈不規則，應該的時候不來，經血量也一下多一下少，且隨者天氣轉熱，常感到一陣熱突然上升，尤其在靜下心來時更為明顯，困擾不已求醫。衛生福利部台北醫院中醫科主治醫生賴博政表示，更年期常見血管舒縮、黏膜萎縮、精神症狀等三大問題，可以「滋陰清熱」針對體質調理，輔以疏肝解鬱的藥物，幫助婦女度過這個十分困擾的階段。 更年期常見症狀有哪些？ 婦女進中年時期便會邁向更年期，大部分在44歲到55歲，平均50歲前後；因為卵巢功能的漸漸衰退，分泌的荷爾蒙失調，因此濾泡期和月經周期變短，影響正常的月經周期，使得生理期變短，逐漸邁向停經的階段，因此，如果年近中年，月經周期有所異常，一般是正常生理現象。

一、血管舒縮症狀 (vasomotor symptoms) 這是停經後最常出現的症狀，大部分的婦女會出現身體較為燥熱，有時會有一陣陣烘熱上來，但是又很快地消失，容易流汗、睡覺時明顯，嚴重時會影響睡眠品質。 二、黏膜萎縮 因為缺少動情素的作用，身體黏膜會萎縮變得較為乾澀，常見的有子宮內膜萎縮、陰道周圍乾澀、解尿時會感到灼熱刺痛、性行為時疼痛不適。 三、精神症狀 因為荷爾蒙失調，婦女會有精神情緒上的一些問題，最常見的就是急躁易怒，容易發脾氣，此外，對事物不感興趣，容易悲傷，常想起難過、負面的事物，抑鬱緊張也十分常見。

中醫如何處理更年期呢？ 中醫經典《黃帝內經》對人類生長至衰老過程描述得十分清楚，內經曰：「女子七歲，腎氣盛，齒更發長；二七，而天癸至；任脈通，太沖脈盛，月事以時下，故有子……七七，任脈虛，太沖脈衰少，天葵竭，地道不通，故形壞而無子也。」 賴博政解說，更年期後因為荷爾蒙分泌漸漸減少，陰質陰液虧損後會使熱象上升，黏膜萎縮，中醫將之歸屬在腎虛或是腎陰虛的範疇，通常見的症狀是心情煩躁，身體燥熱，輾轉難眠，夜間汗出，口乾咽燥，腰膝痠軟，舌質紅絳，脈細數等症狀。陰質虧損後容易出現化熱生火的症狀，像是大便乾燥，小便短赤頻數，面色通紅等症狀。 中醫處理更年期的作法，便是以「滋陰清熱」作為主要的治療方式，並針對女性的體質狀況調理。如果有其他兼有的症狀，像是睡眠困擾，情緒起伏較大等等，可再加上寧心安神、疏肝解鬱的藥物，幫助婦女朋友們度過這個必經且十分困擾的階段。