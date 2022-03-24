瘦肚腩靠8種腸道清道夫蔬菜

你有保持均衡飲食習慣嗎？經常外出用膳的現代人，通常都吃不夠蔬菜及水果，以致未有攝取足夠的纖維。成人每日應攝取約25至38克以上的纖維，但實際上達標的人不多，以往調查便發現近八成港人都纖維量不足。

蔬果纖維量不一

纖維主要來自蔬果，有時即使吃了三份蔬菜及兩份水果，卻也未必夠，因為不同種類的蔬果，纖維含量可以有極大差異，今次就介紹8種高纖蔬菜。這些蔬菜可說是腸道清道夫，不僅幫助腸胃蠕動及預防便秘，更有助減少油脂吸收，而蔬菜可提高飽感，有助控制體重。