瘦肚腩靠8種腸道清道夫蔬菜

你有保持均衡飲食習慣嗎？經常外出用膳的現代人，通常都吃不夠蔬菜及水果，以致未有攝取足夠的纖維。成人每日應攝取約25至38克以上的纖維，但實際上達標的人不多，以往調查便發現近八成港人都纖維量不足。
蔬果纖維量不一
纖維主要來自蔬果，有時即使吃了三份蔬菜及兩份水果，卻也未必夠，因為不同種類的蔬果，纖維含量可以有極大差異，今次就介紹8種高纖蔬菜。這些蔬菜可說是腸道清道夫，不僅幫助腸胃蠕動及預防便秘，更有助減少油脂吸收，而蔬菜可提高飽感，有助控制體重。
8種高纖蔬菜
- 苦瓜：含有豐富的水溶性纖維，有助控制血糖。
- 菠菜：含有大量膳食纖維，能幫助腸胃蠕動。
- 海帶：不只有纖維，也含有不飽和脂肪酸，可幫助清除多餘膽固醇。
- 毛豆：含大量蛋白質和纖維，可增加飽足感，作為前菜便最適合。
- 秋葵：含有大量水溶性纖維，有助促進消化道健康，甚至有美顏功效。
- 香菇：菇類含有很多纖維，有助吸收多餘膽固醇，但腸胃功能較弱的人要控制食量，以防引起消化不良及不適。
- 紅蘿蔔：雖然很多人不喜歡紅蘿蔔，但它含有大量營養和纖維，常吃對健康有益。
- 蓮藕：含有豐富蛋白質和纖維，可減少油脂吸收，但這種蔬菜亦含有不少澱粉質，故此吃了蓮藕便要調整主食的分量。