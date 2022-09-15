血液｜捐血驚見乳糜血！營養師六大飲食建議

中秋節許多人都摩拳擦掌準備聚會好好大快朵頤一番，小心「月圓人也圓」。根據台灣國健署統計，當地成人肥胖盛行率已將近五成，與代謝症候群相關的疾病比率愈來愈高，這樣的現象也反映在捐血上。日前新竹有一名18歲女學生去捐血，事後竟收到通知她有「乳糜血」現象，原來女學生在暑假期間吃多動少，體重暴增了5公斤，造成血液中的含脂量飆高，雖能分離出紅血球使用，不影響血液的安全，但在全台因疫情影響，不時鬧血荒的時期，的確是有些浪費。

吃太油、高血脂致乳糜血 恐有新陳代謝問題

營養師黃千芮表示，透過轉介到營養諮詢門診給予適當的飲食建議後，目前該名患者狀況已獲得改善。黃千芮指出，乳糜血是食物中的油脂經由腸壁的淋巴管進入血管，造成血液中的乳糜微粒濃度增加，使血漿呈現乳白色或混濁狀。捐血時偶有乳糜血現象者，有幾個原因：捐血前的飲食油脂含量較高，或平時油脂攝取太多，也可能是病態的高脂血症，導致油脂代謝異常。尤其有乳糜血的患者常有三高等新陳代謝問題，恐怕影響捐血的血品品質，建議盡量避免高油與高糖飲食，並落實體重管理，加上定期抽血檢查，維持健康的生活型態。