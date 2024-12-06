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健康
2024-12-06 18:20:00

解辣飲品｜冰水降灼熱感 牛奶含酪蛋白減神經辣刺感

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不小心吃多了辣椒，可以如何解辣？

不小心吃多了辣椒，可以如何解辣？

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近年麻辣、酸辣等辛辣食物成為飲食新潮流，這股嗜辣、無辣不歡的口味，卻未必人人受得住，而過度嗜辣更可能對身體造成影響，最直接受害的是消化系統，過辣不但可引起腹痛、腹瀉、消化不良等不適，長期更可損害食道黏膜、腸胃黏膜等。

辣椒是一種天然的辛香料，含有辣椒素、維他命AC等，適量攝取是有益健康的，其中辣椒素有助於提升新陳代謝、促進血液循環及幫助燃脂等，維他命A則有預防夜盲症、乾眼症等作用，又可以促進皮膚黏膜修復，維他命C就有助鐵質吸收、抗氣化及抗炎等功效。

夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖） 夏天飲冰水迷思。（AM730製圖）

雖然加辣令食物更加惹味，但也要小心當中的高熱陷阱，例如很多人也愛用辣椒油，每匙的熱量就有約50個卡路里。所以吃辣也要選對的辣椒，更要量力而為。

酸梅湯及檸檬汁有效解辣

不小心吃多了辣椒，可以如何解辣？4種飲品有助解辣，首先是喝冰水，透過冰敷方式降低神經的灼熱感覺達到解辣的效果，而牛奶也是不錯的選擇，當中的酪蛋白可減輕神經感受到的辣刺感，對於解辣很有幫助。其他如酸梅湯及檸檬汁等酸性飲品亦有助舒緩辣刺感。

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當然，更重要是可以從「源頭」減辣，例如處理辣椒時去掉辣椒籽，可以大大減輕辣度，而使用辣椒醬及辣椒油時也宜酌量使用，避免過量或過辣而傷及健康。

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