解辣飲品｜冰水降灼熱感 牛奶含酪蛋白減神經辣刺感

近年麻辣、酸辣等辛辣食物成為飲食新潮流，這股嗜辣、無辣不歡的口味，卻未必人人受得住，而過度嗜辣更可能對身體造成影響，最直接受害的是消化系統，過辣不但可引起腹痛、腹瀉、消化不良等不適，長期更可損害食道黏膜、腸胃黏膜等。

辣椒是一種天然的辛香料，含有辣椒素、維他命A及C等，適量攝取是有益健康的，其中辣椒素有助於提升新陳代謝、促進血液循環及幫助燃脂等，維他命A則有預防夜盲症、乾眼症等作用，又可以促進皮膚黏膜修復，維他命C就有助鐵質吸收、抗氣化及抗炎等功效。