睡眠好重要 了解5個關於瞓覺的迷思 助提升睡眠質素

有時明明已經很累，躺在床上卻翻來覆去無法入睡，飲杯牛奶有助入睡？還是運動一下會更好？看看以下有關睡眠的5個迷思，或可以幫助你避開影響睡眠的行為，令你可以睡一個好覺。
5個睡眠迷思
睡前喝牛奶可以助眠？目前並無研究直接證明喝牛奶可改善睡眠，但多數研究均發現，平日的牛奶攝取與睡眠質素呈正面相關，原因可能是牛奶含有豐富的鈣質，有助肌肉放鬆、紓緩焦慮，且提供色胺酸，可促進褪黑激素合成。有學者更相信，睡前喝牛奶能助眠或是心理作用，讓人想起嬰兒時飲奶的記憶，或作為一種安慰劑或儀式感，讓自己安心入睡。
睡前不能進食？睡前進食會令腸胃在夜間仍要運作，影響睡眠質素，一般建議睡前3小時開始停止進食。若因肚餓而無法入睡，就宜選擇一些易消化的食物，切忌辛辣、酸性、油炸等容易引起消化問題的食物。
喝咖啡會影響睡眠？很多人都愛以咖啡提振精神，雖然每個人對咖啡因的反應都有差異，但若想要一個好覺，最好傍晚後不要喝咖啡。
睡前不能運動？研究發現，睡前進行輕至中等程度劇烈運動，有助縮短入眠的時間，並提升睡眠質素。但高強度運動則可影響睡眠，所以睡前想運動，可以選擇散步或瑜伽等較輕鬆的運動。
睡前吃維他命B雜會影響睡眠？維他命B雜主要是幫助身體新陳代謝，對於不缺B雜的人而言，服用補充劑並無提神作用，但若本身缺少B雜就可能容易失眠。平日保持均衡飲食，就已經可以從全穀及未精製雜糧、豆魚蛋肉及奶類等獲取B雜。