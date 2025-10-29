40歲女子常半夜扎醒 醫生揭與「腸道差」有關！3招改善睡眠 踼走壞情緒

失眠、焦慮都可能是與腸道問題有關？有醫生分享一宗案例指，一名40歲女子有淺眠問題，經常會在半夜醒來，並且長期有焦慮問題。醫生指出，當腸道失衡，有可能會引致以上情況。所以，他指出，有3大飲食及生活習慣有助改善腸道與情緒。

40歲女子常半夜扎醒 醫生揭與「腸道差」有關！

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子的飲食習慣是偏好高糖及少蔬菜，並經常有腸胃不適問題。不過，經劉醫生的功能醫學調整後，在她飲食中增加益生菌及高纖飲食，並讓她養成每日30分鐘快走的習慣，兩個月後她回診時表示晚上能一覺到天亮，焦慮減輕很多。

腸道與大腦的關係

劉醫生解釋，根據2025年的綜述論文，腸道菌群與情緒障礙(如抑鬱、焦慮)有密切的交互作用，並影響我們的睡眠品質與大腦功能。他形容，即代表腸道與大腦之間存在一條雙向溝通的高速公路。腸腦軸指的是腸道與中樞神經系統之間的雙向聯繫，包括神經訊號(如迷走神經)、免疫系統、內分泌系統與腸道微生物所產生的代謝物。腸道與大腦的關係是：