40歲女子常半夜扎醒 醫生揭與「腸道差」有關！3招改善睡眠 踼走壞情緒

失眠、焦慮都可能是與腸道問題有關？有醫生分享一宗案例指，一名40歲女子有淺眠問題，經常會在半夜醒來，並且長期有焦慮問題。醫生指出，當腸道失衡，有可能會引致以上情況。所以，他指出，有3大飲食及生活習慣有助改善腸道與情緒。
40歲女子常半夜扎醒 醫生揭與「腸道差」有關！
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名女子的飲食習慣是偏好高糖及少蔬菜，並經常有腸胃不適問題。不過，經劉醫生的功能醫學調整後，在她飲食中增加益生菌及高纖飲食，並讓她養成每日30分鐘快走的習慣，兩個月後她回診時表示晚上能一覺到天亮，焦慮減輕很多。
腸道與大腦的關係
劉醫生解釋，根據2025年的綜述論文，腸道菌群與情緒障礙(如抑鬱、焦慮)有密切的交互作用，並影響我們的睡眠品質與大腦功能。他形容，即代表腸道與大腦之間存在一條雙向溝通的高速公路。腸腦軸指的是腸道與中樞神經系統之間的雙向聯繫，包括神經訊號(如迷走神經)、免疫系統、內分泌系統與腸道微生物所產生的代謝物。腸道與大腦的關係是：
- 腸道影響大腦：腸道菌群會產生神經傳導物質(如血清素、GABA)，調控情緒與睡眠。
- 大腦影響腸道：壓力透過皮質醇改變腸道蠕動與菌群組成。
3大腸道菌群影響情緒的關鍵機制
因此，當腸道失衡時，不僅導致消化不良，還可能伴隨焦慮、失眠和情緒低落。至於腸道菌群如何影響情緒？主要是以下3大關鍵機制：
1.神經傳導物質的生成：
- 約90%的血清素(快樂荷爾蒙)在腸道中合成。益生菌如Lactobacillus與Bifidobacterium可提升血清素與GABA濃度，穩定情緒。
2.發炎反應的調節：
- 腸道菌群失衡引起的「低度慢性發炎」會影響大腦，增加抑鬱與焦慮風險。
3.壓力軸的影響 (HPA Axis)：
- 腸道菌群調節下視丘–腦垂腺–腎上腺軸，降低皮質醇過度分泌。
睡眠不佳因「腸道差」
另外，其實睡眠不佳愈來愈被認為與腸道菌群有關。因為，某些菌株會促進褪黑激素生成，幫助入睡，而長期壓力導致的腸道菌群多樣性下降則會影響睡眠質量。而且在臨床上，腸胃功能不佳的患者常抱怨睡眠問題，印證了腸腦軸的重要性。
3招改善睡眠 踼走壞情緒
劉醫生建議，針對腸腦軸與情緒、睡眠，可以用以下3大方法改善：
1.飲食：
- 多攝取高纖蔬菜(腸道益生元)。
- 適量發酵食物(泡菜、乳酪、味噌)。
- 減少加工糖和高脂速食的攝取。
2.營養補充：
- 益生菌(多菌株混合效果最佳)。
- Omega-3 脂肪酸有助抗發炎。
- 鎂和B群對神經穩定有幫助。
3.生活方式：
- 固定睡眠時間，避免藍光干擾。
- 規律運動(有助增加腸道菌群的多樣性)。
- 壓力管理(如正念冥想和深呼吸)。
劉醫生指，腸腦軸的研究提醒我們情緒與睡眠問題並非單純由「腦子想太多」或「生活壓力過大」造成，而是與腸道健康密切相關。透過調整飲食、營養和生活方式，我們能夠真正改善身心狀態。當我們「呵護腸道」，其實就是在「呵護大腦」。