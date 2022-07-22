可愛老竇幫女兒開口識男仔　16歲女尷到捐枱底(有片)

美國一名少女近日與爸爸、哥哥到餐廳吃飯，向爸爸提起餐廳內一名男侍應好靚仔，想不到爸爸當著女兒面前，直接叫住那服務生說「我女兒話你好靚仔」，讓少女尷到得匿入枱底。詎料該名侍應隔天私訊少女的哥哥，然而一聽到她的年紀僅得16歲，便立即「閃人」。

綜合報道，美國少女Sophia與父母和哥哥到一間餐廳用餐，期間Sophia跟父親提及餐廳內的一名男侍應好靚仔，想不到她的父親竟當著女兒面前叫住那名男侍應，直接告訴他「我女兒話你好靚仔」，侍應一臉受寵若驚說「天啊，真的嗎？」Sophia詑異大叫「唔好！」立即怕醜掩面，在旁的家人亦一臉「無眼睇」，但她的父親仍未罷休，更詢問侍應的名字，得知對方的名字後大方表示：「好高興認識你，Will」，令Sophia尷尬得直接「滑」到枱底，現場笑聲不止，非常惹笑。

私訊問少女年齡 得知 16 歲即閃人

Sophia的哥哥在事後將影片上傳影片分享平台TikTok，詎料Will亦看到影片，更私訊詢問Sophia年齡，但當哥哥回答Sophia「16歲」後(美國大多數州分法定成人年齡為18歲)，Will就回覆了一張「閃人」的圖，並顯示「Will已離開對話」。

影片多個平台瘋傳，很多網民都表示影片好有趣，還大讚該名父親很搞笑，亦有人在網上找來Sophia和Will的Instagram帳號加深了解。雖然Sophia對於Will而言可能年紀尚輕，但不少網民都認為Sophia匿枱底的反應很可愛。