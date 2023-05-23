圭亞那有中學宿舍大火20名學生死亡，警方指或涉縱火。(Twitter)

起火的學校宿舍位於圭亞那中部城市馬迪亞，主要招收12至18歲原住民入讀，宿舍雖然有扇門，但有鐵閘阻礙逃生。當局指，消防員當地周日深夜接報到場時，整座建築物已經被大火吞噬，事件造成至少20名兒童死亡，其中14人當場證實不治，5人送院搶救無效死亡，死者年齡最少只有5歲，他是舍監的兒子，其餘大部分死者為女生。網上流傳影片顯示，事發校舍火光熊熊，幾乎已「燒通頂」。

總統宣布全國哀悼 3 日

當局派出多架飛機和醫療人員前往馬迪亞參與救援，有20人獲救，多人受傷，其中2人情況危殆，部分傷者由飛機送往首都喬治的醫院救治。警方指，其中一名女生還者說，她被尖叫聲驚醒，然後看到浴室區域起火，火勢迅速蔓延到大樓的其他部分，初步懷疑有人縱火，起火原因仍在調查。

總統阿里宣布全國哀悼3日，指事件是重大災難，令人痛心，會動用一切可用的資源照顧受影響兒童，並下令徹查起火原因。