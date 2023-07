奪寶奇兵5｜福伯所尋「命運輪盤」真有其物！專家︰確可窺探過去未來

奪寶奇兵5、電影《奪寶奇兵︰命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)近日上映,今回主角要尋找的「命運輪盤」——「安提基特拉機械」(Antikythera Mechanism),原來真有其物,並可「窺探」過去未來。

《奪寶奇兵︰命運輪盤》主角鍾斯博士今集要尋找可「改變歷史」的命運輪盤。《奪寶奇兵︰命運輪盤》劇情講述他早於四十年代奪得一半輪盤,25年後得知原來輪盤一旦組合完整,便可打開時間裂縫及作時空穿越,足可摧毀現今世界的和平,鍾斯只好再出馬展開歷險。

美媒引述研究工程師Tom Malzbender稱,《奪寶奇兵︰命運輪盤》中的「安提基特拉機械」不僅真實存在,更是一件「令人驚嘆」的文物。據報「安提基特拉機械」有逾2,000年歷史,現已破裂成八十多塊,其中3塊在希臘雅典的國家考古博物館展出。