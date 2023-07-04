奪寶奇兵5｜福伯所尋「命運輪盤」真有其物！專家︰確可窺探過去未來

奪寶奇兵5、電影《奪寶奇兵︰命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)近日上映，今回主角要尋找的「命運輪盤」——「安提基特拉機械」(Antikythera Mechanism)，原來真有其物，並可「窺探」過去未來。
《奪寶奇兵︰命運輪盤》主角鍾斯博士今集要尋找可「改變歷史」的命運輪盤。《奪寶奇兵︰命運輪盤》劇情講述他早於四十年代奪得一半輪盤，25年後得知原來輪盤一旦組合完整，便可打開時間裂縫及作時空穿越，足可摧毀現今世界的和平，鍾斯只好再出馬展開歷險。
美媒引述研究工程師Tom Malzbender稱，《奪寶奇兵︰命運輪盤》中的「安提基特拉機械」不僅真實存在，更是一件「令人驚嘆」的文物。據報「安提基特拉機械」有逾2,000年歷史，現已破裂成八十多塊，其中3塊在希臘雅典的國家考古博物館展出。
奪寶奇兵5命運輪盤｜「安提基特拉機械」估計產於公元前70年
1901年，一名海綿潛水員在希臘小島安提基特拉附近發現了一艘古代沉船。之後的挖掘發現一些大理石雕像及文物，當中包括估計於公元前70年製造的「安提基特拉機械」，上面刻有希臘文和青銅齒輪。專家估計船上載著準備送給凱撒大帝的藝術珍品，在前赴羅馬期間沉沒。
有專家認為「安提基特拉機械」是個天文鐘，上面3個轉盤跟古埃及、古希臘及羅馬儒略曆有關；亦相信它可計算天體運行，包括月亮、其中當時已知的五大行星位置及日食周期等。有研究認為，安提基特拉機械曾被裝在一塊木頭中，旁邊有一個手柄，用來驅動複雜的齒輪和指針。
奪寶奇兵5命運輪盤｜用於推算過去及未來星體位置
美國紐約大學古代世界研究所所長瓊斯(Alexander Jones)表示，古時的人可轉動「安提基特拉機械」手柄，計算未來太陽、月亮和已知行星的位置，也可透過反方向轉動手柄觀察星體過去情況。但他強調，《奪寶奇兵︰命運輪盤》將安提基特拉機械與穿越時空混為一談，是「浪漫化了」，純屬虛構。
奪寶奇兵5命運輪盤｜常見問題：
奪寶奇兵5命運輪盤劇情？
答：劇情講述鍾斯博士早於四十年代奪得一半輪盤，25年後得知原來輪盤一旦組合完整，便可打開時間裂縫及作時空穿越，足可摧毀現今世界的和平……詳情按此
奪寶奇兵5命運輪盤的寶物真實在存？
答：今回主角要尋找的「命運輪盤」——「安提基特拉機械」(Antikythera Mechanism)，是真有其物……詳情按此