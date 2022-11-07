女子剷走房間舊牆紙 驚揭牆上有25年前神秘留言

裝修牆紙款式各有所好，外國一位女網友滿心歡喜的為家居換牆紙時，驚見在舊牆紙下的牆壁，竟然隱藏了一段寫於25年前的留言。

女網友Brilliantas在有「外國版連登」之稱的論壇Reddit發文，講述她這令人吃驚的經歷。她表示，早前在房間剷走上一手業主的牆紙時，突然看到牆上寫有一段文字，留言人是Jon，寫於1997年12月21日，即距今差不多有四分一個世紀。