女子剷走房間舊牆紙 驚揭牆上有25年前神秘留言

裝修牆紙款式各有所好，外國一位女網友滿心歡喜的為家居換牆紙時，驚見在舊牆紙下的牆壁，竟然隱藏了一段寫於25年前的留言。
女網友Brilliantas在有「外國版連登」之稱的論壇Reddit發文，講述她這令人吃驚的經歷。她表示，早前在房間剷走上一手業主的牆紙時，突然看到牆上寫有一段文字，留言人是Jon，寫於1997年12月21日，即距今差不多有四分一個世紀。
該段一直被牆紙遮蓋的神秘留言，終於被Brilliantas這位有緣人發現。留言內容並非令人不寒而慄的恐怖留言，並非說房中有鬼或曾發生甚麼怪事，也沒有分享令人感觸的生離死別故事，而是一段令人看罷爆笑的留言！
留言寫道︰「若你需再為這房間鋪牆紙，需要8卷牆紙才夠。我在97年12月5日只買了6卷，每卷17英鎊，結果不夠用(真的氣死人)。Jon 97年12月21日。」
原來貼文是「嬲得滯」急需抒發的一則溫馨提示，旋即引發約700則留言討論。大部分網民對Jon的「慘況」感到好笑，有喜歡突破盲點的網民就發現Jon的留言日期是12月21日，即聖誕節前4天，「甚麼人會在聖誕節前4日換牆紙啊」。有人嘗試解答稱「可能他的女友或男友奴役他換」，有人則問Jon「想向聖誕老人要兩卷牆紙(作為聖誕禮物)嗎？」