德國就中國「警察站」展開調查

早前有人權組織發表報告指，中國在海外廣設「海外警察服務中心」，用作騷擾打壓身處歐洲的中國異見人士，引發國際社會關注。繼荷蘭、加拿大等國家調查或關閉「中國警務服務點」之後，德國對事件展開調查。
綜合《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)等報道，在德國黑森邦內政部的一位發言人表示，警方和內部安全人員在調查人權組織「保護衛士」有關中國在包括德國在內的多個國家設立未經授權的「警務服務點」的報告，德國的調查主要聚焦在法蘭克福存在的未經授權的中國警務人員的情況。報道又引述柏林政府圈人士指，德方在與北京的會談中明確表示，不接受北京在德國執行主權任務，正努力確保北京遵守《維也納公約》(Vienna Convention on the Law of Treaties)規定。
中國外交部指服務站是幫助海外中國公民做事
總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」(Safeguard Defenders) 早前發表報告，指中國在5大洲30國設立54個「警僑海外服務站」。荷蘭、加拿大及蘇格蘭上周就事件展開調查；愛爾蘭外交部上周五下令關閉都柏林市中心的「中國警務服務點」。
在北京，外交部發言人汪文斌早前指，所謂的「國外警察站」其實是涉僑事務海外服務站，主要協助當地有需要的中國公民做事，例如更新駕駛執照。