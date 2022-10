德國就中國「警察站」展開調查

綜合《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)等報道,在德國黑森邦內政部的一位發言人表示,警方和內部安全人員在調查人權組織「保護衛士」有關中國在包括德國在內的多個國家設立未經授權的「警務服務點」的報告,德國的調查主要聚焦在法蘭克福存在的未經授權的中國警務人員的情況。報道又引述柏林政府圈人士指,德方在與北京的會談中明確表示,不接受北京在德國執行主權任務,正努力確保北京遵守《維也納公約》(Vienna Convention on the Law of Treaties)規定。