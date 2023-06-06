指控小報竊聽 亨利出庭鬧爆英傳媒及政府「衰到貼地」承認曾擔心自己是私生子

已移居美國的英國亨利王子，周二返英就控告英國多份小報竊聽出庭，成為130年來首位出庭作證的王室成員。亨利在庭上狠批英國傳媒及英國政府「差到貼地」(rock bottom)，又承認曾斥亡母戴妃當年的管家伯勒爾(Paul Burrell)是「雙面渾蛋」。他又提到當年傳媒指他可能是亡母傳聞中的情夫休伊特(James Hewitt)私生子，令他擔心自己會被趕出王室。 亨利及逾100位名人指控當地鏡報報業集團旗下3份報刊《每日鏡報》(Daily Mirror)、《星期日鏡報》(Sunday Mirror)和《星期日人民報》(Sunday People)，在1991年至2011年，以竊聽或其他非法手段獲取各人的資訊，涉及逾200篇報道，其中約140篇與亨利有關。據報亨利一方會在庭上審視其中33篇報道，並要求賠償。

案件於倫敦高等法院審理，38歲的亨利穿上海軍藍色西裝、白恤衫及繫上紫色領帶出庭，於當地時間早上10時28步入證人席。據報亨利一方事前已撰寫了逾2.5萬字書面供詞，待他出庭宣誓後呈堂，他在供詞中狼批英國傳媒的報道手法，指「在有人制止他們(傳媒)的瘋狂行為之前，不知他們打字的手指上還會沾上多少人的血」，聲言是為「拯救傳媒專業」而挺身而出指控。 亨利出庭｜呈逾2.5萬字供詞 狠批傳媒「雙手沾血」 亨利在庭上被辯方問及何謂「雙手沾血」時，指「部分編輯及記者對為構成他人痛苦、難過……甚至導致死亡，難辭其咎」，並直言「雙手沾血」是泛指整個傳媒行業，而不限於個別記者。

亨利出庭｜稱不應把「公眾利益」跟「公眾有興趣」混為一談 庭上又提到《每日鏡報》當年一篇指亨利吸毒的報道，亨利認為該報道令人懷疑父王查理斯三世被竊聽。該報道聲稱，查理斯對亨利吸毒的消息感到非常擔心，其後獲知亨利只曾吸食大麻而「如釋重負」。亨利被辯方問及，是否認為查理斯被竊聽，而令傳媒得知其感受，亨利直言「是」。 辯方再問亨利，是否認同他作為王位繼承人之一，傳媒報道他作出吸毒這違法行為，是出於公眾利益時，亨利表示︰「公眾利益及公眾感興趣的事，兩者是不同的」(There's a difference between public interest - and what interests the public)。

亨利出庭｜稱因「私生子」報道受打擊 此外，亨利在書面供詞中提到，「全球各國是根據傳媒及政府來評價我們的國家，而這兩項我認為都是『差到貼地』(both of which I believe are at rock bottom)」。他沒具體說明為何他認為政府「差到貼地」，但聲稱政府「害怕疏遠」傳媒，指這對整個英國來說「非常令人擔憂」，「當傳媒選擇與政府站在一起，以維持現狀時，民主就會失敗，因為傳媒無法監督政府和問責。」 亨利又在供詞中稱，他18歲時首次聽到他的生父是休伊特的報道，當時亡母已離世6年。他指有關報道「傷人、刻薄、殘忍」，且說得繪影繪聲，對他打擊很大(very damaging and very real to me)，而他直至30歲時才肯定亡母是在他出生之後，才認識休伊特。他稱︰「我一直質疑這些報道動機何在……是不是想在公眾心目中種下疑惑，令我被逐出王室？」