指控小報竊聽 亨利出庭鬧爆英傳媒及政府「衰到貼地」承認曾擔心自己是私生子

辯方再問亨利,是否認同他作為王位繼承人之一,傳媒報道他作出吸毒這違法行為,是出於公眾利益時,亨利表示︰「公眾利益及公眾感興趣的事,兩者是不同的」(There's a difference between public interest - and what interests the public)。

亨利出庭|稱因「私生子」報道受打擊

此外,亨利在書面供詞中提到,「全球各國是根據傳媒及政府來評價我們的國家,而這兩項我認為都是『差到貼地』(both of which I believe are at rock bottom)」。他沒具體說明為何他認為政府「差到貼地」,但聲稱政府「害怕疏遠」傳媒,指這對整個英國來說「非常令人擔憂」,「當傳媒選擇與政府站在一起,以維持現狀時,民主就會失敗,因為傳媒無法監督政府和問責。」

亨利又在供詞中稱,他18歲時首次聽到他的生父是休伊特的報道,當時亡母已離世6年。他指有關報道「傷人、刻薄、殘忍」,且說得繪影繪聲,對他打擊很大(very damaging and very real to me),而他直至30歲時才肯定亡母是在他出生之後,才認識休伊特。他稱︰「我一直質疑這些報道動機何在……是不是想在公眾心目中種下疑惑,令我被逐出王室?」